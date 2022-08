Prix bas et bonne ambiance, le camping collaboratif de Quiberville séduit les touristes

Voilà une idée de vacances qui peut faire du bien à votre portefeuille, malgré la hausse de inflation en France, à condition de mettre la main à la pâte ! Les campings collaboratifs de l'association Groupement des Campeurs Universitaires proposent des tarifs attractifs, contre une participation à la vie du site : entretien des sanitaire, accueil des nouveaux arrivants ou encore trésorerie. Un concept qui existe en Seine-Maritime, à Quiberville, près de Dieppe.

Marie-Laure et Angelo l'ont choisi pour découvrir l'aventure CGU. "On nous en avait dit beaucoup de bien, alors on a essayé, et on est ravi". Leur choix n'était pas motivé uniquement par l'aspect financier mais il entre tout de même en ligne de compte. "Pour 15 jours, ça nous fait 210 euros, on est quatre avec deux chiens, trois tentes et avec l'électricité, c'est quatre fois moins cher que le camping municipal, qui est à quelques kilomètres", explique Marie-Laure. "Ça équilibre le fait qu'on vient de loin, depuis Bourgoin-Jallieu, en Isère, avec un gros budget déplacement, autoroute et gasoil, c'est appréciable", confie son mari.

Parmi les missions des vacanciers : le ménage du bloc sanitaire du camping. © Radio France - Thomas Vichard

Un rapport qualité-prix quasiment imbattable

Ici, comptez environ 20 euros par nuitée (en plus de l'adhésion de 28 euros à l'association) pour un emplacement à deux, et moins de deux euros supplémentaires par enfant. La localisation avec vue mer offre un rapport qualité-prix quasiment imbattable. "Dans les lieux touristiques, comme ici, il n'y a pas mieux", lance même Annie, venue de Loire avec son mari. Ils sont habitués des campements CGU depuis 25 ans. Alors la corvée de ménage n'en est pas vraiment une : "C'est une heure, une heure et demi, tous les 20 jours, donc ce n'est rien du tout, c'est vite fait !"

Les campeurs du site de Quiberville peuvent profiter de la vue sur la Manche. © Radio France - Thomas Vichard

Et tous louent l'atmosphère qui règne au sein du camping. "Comme tout le monde est responsable, ça crée une bonne ambiance. On fait tous très attention au matériel et à ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de solidarité aussi. Si un voisin a un problème avec sa caravane, on lui donne un coup de main", détaille Dominique, un Nordiste, habitué du camping de Quiberville depuis plus de 10 ans. Chaque semaine, un nouveau délégué des campeurs et un nouveau trésorier sont désignés à l'issue d'une assemblée générale.

Avec 33 emplacements, ce camping est l'un des plus petits des 93 CGU de France. Les campements de l'association mutualiste, fondée en 1937, ont longtemps été réservés au personnel de l'éducation nationale, mais ils sont ouverts au grand public depuis 2015.