Prix Bayeux : une exposition de photos et vidéos retraçant la chute de Marioupol, récompensée au palmarès

Sur les murs de la chapelle du musée de la Tapisserie de Bayeux, des photos sont accrochées : on y voit des immeubles bombardés, en flammes. Et des visages, de femmes, d'hommes, d'enfants, en sang ou traumatisés. "Cette exposition, ça remue, on n'en sort pas indemne, souffle Jean-Pierre, c'est très émouvant, les photos montrent la réalité de la guerre, c'est dur. Je n'ai pas pu regarder toutes les photos d'ailleurs."

ⓘ Publicité

Sur la façade de la chapelle, une grande photographie de Marioupol est affichée. © Radio France - Marie Martirossian

Ces photographies ont été prises par le photojournaliste ukrainien Evgeniy Maloletka, auxquelles s'ajoutent des vidéos, très marquantes elles aussi, filmées par le reporter ukrainien Mstyslav Chernov. Tous deux travaillent pour l'Associated Press et ont été les seuls journalistes à couvrir les premiers jours de la guerre à Marioupol.

Une maternité sous les bombes

Vidéos comme photos sont crues, sans filtre. "On n'a pas besoin de textes, de discours pour comprendre ce qui s'est passé à Marioupol. Les images parlent d'elles-mêmes", estime Zaya, particulièrement touchée par cet accouchement d'une Ukrainienne dans une maternité sous les bombes.

Les photos sont signées Evgeniy Maloletka, pour Associated Press. © Radio France - Marie Martirossian

Des enregistrements de ces bombardements justement, ont été enregistrés, et sont diffusés en continu dans la chapelle, afin de plonger le spectateur dans cette ambiance de guerre. "J'ai vu beaucoup de gens marqués par leur visite, beaucoup de collégiens également qui sont venus et qui en sont ressortis bouleversés", confie Sophie, qui s'occupe de l'exposition le week-end.

La guerre en Ukraine, au centre du palmarès

Ces images ont failli ne jamais voir le jour : les deux journalistes ukrainiens ont dû quitter Marioupol, à mesure que l'armée russe regagnait des quartiers de la ville, afin de ne pas voir leurs témoignages visuels récupérés par les Russes. "C'était plus qu'important pour nous, de pouvoir montrer ces images au monde entier, souffle Evgeniy Maloletka, et même si ces photos et vidéos sont difficiles à regarder, je pense que c'est essentiel que tout le monde puisse les voir."

Sur les 10 prix décernés, 6 traitaient de la guerre en Ukraine. © Radio France - Marie Martirossian

Evgeniy Maloletka et Mstyslav Chernov ont chacun remporté un prix du jury pour leur travail, avec une standing ovation du public lors de la cérémonie de remise des récompenses. "Ces prix nous honorent, mais les difficultés que nous avons endurées pour sortir de Marioupol ne peuvent pas être comparées avec ce que les gens vivent en ce moment en Ukraine, a précisé Mstyslav Chernov, le journalisme sera toujours moins important que les victimes." Les deux journalistes prévoient de retourner au plus vite couvrir la guerre en Ukraine.

Après l'Afghanistan et le retour au pouvoir des talibans l'année dernière , c'est la guerre en Ukraine qui était au centre des récompenses pour cette 29e édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre avec 6 des 10 prix décernés sur l'Ukraine. Le prix radio a récompensé la journaliste Maurine Mercier, qui donne la parole à une mère ukrainienne et sa fille, qui racontent deux semaines de viols à Boutcha.

L'exposition de ces photos et vidéos à Marioupol est visible à la chapelle du musée de la Tapisserie de Bayeux jusqu'au 30 octobre. L'entrée est gratuite.