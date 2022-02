Hausse des prix du carburant : à Quimper, les ambulanciers contraints de changer leurs habitudes

Les Ambulances du pays de Quimper parcourent plus de 600.000 kilomètres par an - Photo d'illustration

C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine : les prix du baril de pétrole flambent. Record battu ce lundi avec une nouvelle hausse du gazole, plus 3 centimes en une semaine, selon le gouvernement. Un coup dur pour les ambulanciers, gros consommateurs de carburant dans le Finistère.

Depuis plusieurs semaines déjà, Julien Traineau, le gérant des Ambulances du pays de Quimper, voit ses factures s'envoler. "J'étais à 4.000 euros sur le mois de février l'an dernier, là je suis à 5.000", calcule t-il. Une hausse de 25% qui plombe les comptes de l'entreprise. Avec ses 10 véhicules, elle réalise chaque année plus de 600.000 kilomètres. "C'est assez rageant parce que la tarification, elle, n'augmente pas, poursuit-il. Mais on a des gens qui comptent sur nous, on est obligés de rouler."

Nouvelles consignes

Le chef d'entreprise envisage donc de donner de nouvelles instructions à ses chauffeurs. "Je vais leur demander d'avoir une conduite la plus écologique possible et de ne pas avoir de déplacements inutiles", explique Julien Traineau qui n'exclut pas non plus de limiter les heures supplémentaires pour compenser le coût du carburant. Le planning sera aussi rationnalisé pour éviter les transports à vide et la réflexion est engagée pour un renouvellement du parc automobile. "On pense s'engager sur des véhicules hybrides mais quand et avec quels moyens ? C'est une bonne question", s'interroge le patron quimpérois.

Pas question en tout cas de sacrifier les patients. "On va continuer, il n'y a pas d'autre solution, martèle t-il. Le jour où je devrais dire à un patient qu'on ne peut pas l'emmener parce qu'on a des problèmes de carburant, ça fera vraiment mal au cœur".