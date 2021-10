Flambée des prix : à Fleury-les-Aubrais, forte affluence dans la station-service la moins chère du Loiret

"C'est peut-être un coup de com, mais c'est surtout la volonté de l'enseigne de continuer à aider à la reprise économique", explique le jeune patron du Leclerc de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, Matthieu Bilokow. Depuis ce lundi, et jusqu'au 30 octobre, l'enseigne lance une opération "carburants à prix coûtants" dans un contexte de flambée des prix de l'énergie (les prix ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, le gazole bat un nouveau record).

Le directeur du magasin Leclerc de Fleury-les-Aubrais, devant sa station-service © Radio France - Julien Frenoy

"En fait, on ne fait plus de marge sur nos carburants, ce qui nous permet d'être aujourd'hui les moins chers du Loiret", poursuit le patron du Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Et en effet, sur le site officiel qui permet de comparer le prix des carburants, sa station-service propose, ce lundi (et ce mardi), le gazole le moins cher du département selon le site officiel de comparaison des prix des carburants (1,48 euros le litre, alors que la moyenne en France est à 1,55 euros).

Beaucoup de monde à la station dès lundi

Mais Matthieu Bilokow veut prévenir les automobilistes : "en temps normal, on a une marge de 1 centime par litre", explique-t-il. Certes, le prix reste donc élevé à la pompe, au plus haut historique depuis près de dix ans en France, mais il "espère que les consommateurs comprendront que le prix a augmenté depuis quinze jours et qu'on est bien à un prix coûtant. Ce n'est pas un coup de bluff", conclut Matthieu Bilokow qui a vu arriver "beaucoup de monde" dans sa station ce lundi, premier jour de l'opération nationale "carburants à prix coûtants" mais s'attend à une vraie ruée le week-end prochain.

Un automobiliste fait le plein, le 18/10/2021 © Radio France - Julien Frenoy

Ce lundi après-midi, il y avait en effet de nombreux automobilistes à la pompe du Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Une dame raconte que "tous les prix augmentent, dont l'essence, donc on est à l'affut de toutes les promos et des bonnes occasions". Derrière, un homme d'âge mûr dit que ces prix de l'essence l'affectent : "c'est de l'argent que je ne peux pas donner à mes petits-enfants...". Un père de famille explique "ça a un impact sur mon budget, je roule beaucoup et je suis obligé de diminuer les sorties avec mes enfants". Un jeune homme, lui, dit : "Je fais plus attention qu'il y a quelques mois quand je fais le plein. Maintenant, je m'arrête à 50 euros sans faire le plein du coup".

Obligée de limiter les sorties"

Une habitante du sud d'Orléans abonde : "j'habite en pleine Sologne, donc honnêtement les sorties on les faits en forêt, on limite la voiture pour limiter l'essence, on limite les frais à ce niveau-là, on se prive sur tout un tas de choses car, sinon, on sait qu'on ne pourra plus acheter d'essence à la fin du mois". Un jeune homme lui n'en revient pas de cette flambée des prix : "l'autre jour, j'ai fait un plein à 96 euros, vous vous rendez compte ce que ça fait sur un salaire, pour moi qui suis obligé de faire un plein par semaine, ça fait mal !"