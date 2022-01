Prix d'Amérique : Face Time Bourbon forfait, fin de carrière pour le crack

Face Time Bourbon ne réalisera pas la passe de trois. Double lauréat du Grand Prix d'Amérique, l'étalon de 7 ans est forfait pour la légendaire course de trot attelé disputé le dimanche 30 janvier 2022 sur l'hippodrome de Vincennes. Le crack est blessé au pied. Il souffre du syndrome naviculaire, une maladie qui entraine une boiterie chronique et signe la fin de sa carrière.

Fin de carrière pour Face Time Bourbon

C'est sur le compte twitter d'Antonio Somma, le propriétaire de Face Time Bourbon que son entraineur, Sébastien Guarato annonce que le trotteur, archi favori sera forfait pour l'édition 2022 du Prix d'Amérique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Joint par téléphone, Sébastien Guarato va plus loin : " Face Time ne courra plus jamais". "On préfère arrêter sa carrière, pour qu'il fasse une carrière d'étalon derrière" tranche l'entraineur forcément très déçu de perdre son champion. Mais l'ornais essaie de rester philosophe : "ce sont des chevaux de course, c'est dur mais c'est comme ça, il faut accepter."

Des examens approfondis réalisés en urgence au CIRAL

C'est au cœur de l'Orne, sur la propriété de Sébastien Guarrato au Ménil-Berard près de L'Aigle que Face Time Bourbon vit et s'entraine. Mais ce mardi, le trotteur a montré une "boiterie après le travail" explique l'entraineur qui a souhaité faire des examens approfondis de la patte avant gauche du cheval. C'est au CIRAL, au pôle équin normand de Goustranville, dans le Calvados que Face Time Bourbon a été pris en charge. De retour aux écuries, il va donc rester les prochains jours au box, sous anti-inflammatoires avant de poursuivre sa carrière d'étalon.

Fils de Ready Cash et Vita Bourbon ( par Love You), Face Time Bourbon est double lauréat du Prix d'Amérique en 2020 et 2021.