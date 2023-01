Prix de l'énergie : 800 salariés de Cofigeo (William Saurin, Garbit...) au chômage technique pour un mois

À partir de ce lundi 2 janvier, Cofigeo stoppe temporairement sa production dans la moitié de ses usines. Le groupe spécialisé dans la conserve qui produit les marques William Saurin, Garbit ou encore Zapetti, explique devoir faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Pour appertiser et stériliser les conserves, il faut notamment faire chauffer de l'eau à plus de 100 degrés. La facture énergétique annuelle a donc décuplé, elle est passée de 4 à 40 millions d'euros.

Quatre des huit sites de Cofigeo mettent donc leur production à l'arrêt à partir de ce lundi et pour un mois. Il s'agit des sites de Capdenac-Gare (Aveyron), Pouilly-sur-Serre (Aisne), Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) et Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). 800 salariés, sur 1.200, se retrouvent au chômage technique pour tout le mois de janvier. Cela représente deux tiers des employés du groupe.

"Je ne vois pas comment on pourra reprendre le travail"

Les salariés des quatre sites à l'arrêt sont placés en activité partielle et toucheront une indemnité d'un peu plus de 70 % de leur salaire. Jocelyn Prophète, délégué CFDT, explique à nos confrères de franceinfo que "sur un bas salaire, ça représente une perte de 170 euros pour le mois de janvier". "On a essayé de limiter la casse", ajoute le représentant syndical.

Un accord signé entre les syndicats et la direction prévoit une fermeture des quatre sites jusqu'à la fin janvier. Mais Jocelyn Prophète n'est pas confiant. "Si cette crise énergétique perdure, je ne vois pas comment en février, on pourra reprendre le travail", s'interroge-t-il. La direction de Cofigeo de son côté table sur une réouverture "le plus tôt possible".