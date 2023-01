Prix de l'énergie : des cérémonies de vœux "moins clinquantes" en Côte-d'Or

Depuis janvier 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, les maires n'avaient pas pu souhaiter la bonne année de vive voix à leurs administrés. 2023 est là, et les édiles tentent de renouer avec les traditionnelles cérémonies de vœux. Si le contexte sanitaire est plus clément, ce n'est pas vraiment le cas au niveau budgétaire, avec l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Pour organiser leurs cérémonies, en Côte-d'Or, les maires s'activent donc pour faire des économies ... ou annulent carrément l'évènement.

Pas de cérémonie à Genlis

C'est le cas à Genlis (Côte-d'Or), il n'y aura pas de cérémonie de vœux cette année. En cause, la facture d'électricité, qui est passée d'environ 300.000 euros ... à plus d'un million d'euros. Ainsi, pour économiser quelques dizaines de milliers d'euros, la salle Agora est fermée cet hiver, explique le maire, Martial Mathiron. "Traditionnellement, la cérémonie des vœux était justement organisée à l'Agora, relate-t-il. On avait le choix entre se tourner vers une autre salle, pas forcément adaptée, ou supprimer tout simplement cette cérémonie". La deuxième option a été choisie.

Pour le maire, il était inenvisageable de la rouvrir seulement pour une soirée. "La rouvrir et expliquer dans le discours que la salle était fermée pour des raisons budgétaires, cela me semblait un peu compliqué", note Martial Mathiron. Pour compenser, la mairie a envoyé un courrier pour souhaiter la bonne année aux habitants, et prépare une vidéo, qui sera bientôt postée sur les réseaux sociaux. La municipalité envisage également de "décaler cette rencontre avec les habitants plutôt du côté de l'été, pour pouvoir tout de même aller à leur rencontre", annonce le maire.

Des vœux "organisés de manière très convenable, plus sobres, sans paillettes"

Ludovic Rochette, président de l'association des maires de Côte-d'Or, n'a pas eu vent d'autres annulations, mais évoque une tendance à des cérémonies "moins clinquantes". "Ce sont les premiers vœux du mandat, en 2021 et 2022 il avait été très compliqué d'en faire, rappelle Ludovic Rochette, évoquant les 37% de nouveaux maires, élus en 2020 dans le département. On voit que les maires organisent des vœux, mais on voit que ce seront des vœux moins clinquants que pendant le mandat précédent. Ils sont organisés de manière très convenable, plus sobres, sans paillettes. Nous sommes d'ailleurs beaucoup à faire la promotion des producteurs locaux, ce qui n'était pas forcément le cas lors du précédent mandat".

Dans la commune d'Arc-sur-Tille, Patrick Morelière, le maire, avait effectivement hâte de retrouver cette tradition, après deux ans d'absence, "ce moment privilégié de se rencontrer et d'échanger, qui fait partie de la vie communale". La hausse des prix de l'énergie ne l'a pas fait hésiter. "On ne va pas non plus porter la robe de bure et vivre comme des amishs parce qu'il y a la crise énergétique, explique-t-il. C'est une dépense, certes, mais ça permet de créer du lien social et de regonfler le moral des troupes". Pour économiser un peu sur le prix du buffet, Patrick Morelière annonce qu'ils vont "travailler avec des producteurs locaux", pour une cérémonie estimée à moins de 2000 euros.

Changement de menu à Is-sur-Tille

Réduire les coûts pour organiser cet évènement, c'est le défi du moment dans les mairies qui maintiennent les cérémonies. Exemple concret à Is-sur-Tille. Dans cette commune de 4500 habitants, la facture de gaz est passée de 113.000 à 200.000 euros, et celle d'électricité risque d'être multipliée par deux et demi. En conséquence, le prix de l'organisation de la cérémonie des vœux, qui accueille traditionnellement près de 600 personnes, passe de 10.000 euros en 2020 ... à 5000 euros cette année.

La recette ? "J'avais déjà supprimé le champagne, remplacé par le crémant de Bourgogne, à mon arrivée en 2015. Cette année, le pot de l'amitié sera sans petits fours, sans mignardises, ce sera beaucoup plus simple", explique le maire d'Is-sur-Tille, Thierry Darphin. Des mets remplacés par des pizzas, des quiches, des gougères - et des tartes pour le dessert. Les invitations à la cérémonie ont également été distribuées directement dans les boîtes aux lettres par le maire et son épouse, ou envoyées par mail, pour économiser sur l'affranchissement du courrier.

La liste (non-exhaustive) des cérémonies de vœux en Côte-d'Or