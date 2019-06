Prix de l’énergie : en Côte-d’Or, l’UFC-Que Choisir relaie la campagne d'achats groupés

Côte-d'Or, France

Le tarif réglementé de l'électricité coûte nettement plus cher depuis le 1er juin. 5,9%, ça ne passe pas inaperçu, quand on sait que les dépenses liées à l'énergie engloutissent déjà 8,5 % du budget annuel des ménages français. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir lance justement une campagne nationale "énergie moins chère ensemble ". « Les fournisseurs alternatifs peuvent aujourd’hui durablement proposer des offres tarifaires compétitives », souligne Pierre Guille, vice-président de l’UFC-Que Choisir de Côte-d’Or. Il ajoute qu’on a de moins en moins de visibilité sur l’évolution des tarifs réglementés : « le gaz connaît une évolution à peu près tous les mois, et sur l’électricité, on sait que tous les ans au mois de juillet, il y a une augmentation ».

Des gains annuels importants

Plus de 25.000 Côte-d'Oriens s'étaient en 2017 laissés tenter par cette proposition d'achat groupé d'énergie, gaz ou électricité. Les précédentes campagnes avaient permis aux ménages d'économiser en moyenne 155 euros par an, alors qu'on estime que la dernière hausse du tarif réglementé va entraîner un surcoût de 85 euros pour les foyers chauffés à l'électricité. Pour s'inscrire à ce nouveau projet d'achat groupé d'énergie, électricité mais aussi gaz, il faut aller sur le site choisirensemble.fr

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 9 septembre inclus. Les enchères auprès des fournisseurs seront lancées dès le lendemain. A charge pour les sociétés de faire une offre tarifaire alléchante garantie fixe pendant 2 ans. La meilleure offre sera retenue et présentée aux consommateurs, qui pourront signer à partir du 7 octobre leur contrat personnalisé, en toute quiétude, avec une sécurité juridique puisque l'UFC-Que Choisir veille au respect du contrat qu'elle a négocié.

Une option électricité renouvelable

Cerise sur le gâteau : on pourra même opter pour un contrat électricité verte, afin de soutenir les petits producteurs d'énergie renouvelable. Mais cette offre sera limitée à 40.000 souscripteurs en France, sur une durée d’un an, pour tenir compte des capacités de production actuelles.