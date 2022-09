Prix de l'énergie : l'usine Duralex de La Chapelle-Saint-Mesmin va mettre son four en veille cet hiver

L'annonce a été faite ce jeudi matin : face à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, l'usine Duralex de la Chapelle-Saint-Mesmin va mettre en veille son four verrier à partir du 1er novembre et pour une durée minimum de quatre mois. Les 250 salariés seront placés en chômage partiel.

C'est un sacré coup dur pour l'usine Duralex de La Chapelle-Saint-Mesmin, reprise en janvier 2021 par la Maison Française du Verre, qui possède aussi la marque Pyrex. Malgré des ventes en hausse, l'usine subit de plein fouet les effets de la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie (un prix multiplié par 22 pour l'électricité et par 18 pour le gaz). La direction a donc décidé de réduire son activité à partir du 1er novembre et pour une durée d'au moins quatre mois. "C'est une mesure de prévention pour protéger la trésorerie de l'entreprise et aussi pour participer aux efforts collectifs d'économie d'énergie" précise le communiqué envoyé à la presse.

Un four en veille mais pas totalement à l'arrêt

Le four, d'où sortent les verres et les assiettes, sera donc mis en veille à partir du 1er novembre, c'est-à-dire que sa puissance sera limitée et du coup, la production sera stoppée. Selon Duralex, la société dispose aujourd'hui d'un "stock suffisant et de qualité" pour être en mesure de poursuivre son activité commerciale et de servir ses clients.

Les salariés vont passer en chômage partiel

Durant cette période délicate, les 250 salariés du site vont être placés en activité partielle. "Pour l'instant, nous n'avons pas les détails sur le nombre de jours pour chacun" explique un des élus du Comité social et économique. Une réunion est prévue entre direction et représentants syndicaux le 14 septembre prochain.