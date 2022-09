Prix de l'énergie : la piscine de La Souterraine pourrait fermer un jour supplémentaire par semaine

Après Limoges en début de semaine, au tour de la piscine de La Souterraine d'être touchée par la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Pour éviter de payer d'énormes factures et suivre les recommandation de "sobriété énergétique" du chef de l'État, la communauté de communes pense à faire des économies sans pénaliser les scolaires notamment. La piscine pourrait donc fermer un jour par semaine.

Etienne Lejeune, maire de La Souterraine et président de la communauté de communes du Pays Sostranien, aimerait ne pas en arriver là, mais s'il n'a pas le choix, il faudra prendre une décision. "On a des factures de gaz qui augmentent de 450% sur une année et il faudra peut-être fermer un jour par semaine la piscine. Mais je voudrais rappeler que la piscine n'est pas seulement un espace de loisirs, mais aussi un lieu d'apprentissage de la natation pour nos enfants", dit-il.

Situation compliquée pour les collectivités locales

"Il n'est pas question de fermer la piscine totalement, mais si la situation continue, ce sera clairement une possibilité et elle sera mise sur la table", poursuit-il. "Il ne faut pas que l'on dérape financièrement, que l'on augmente les impôts l'année prochaine. Ça ne servirait à rien. Mais il faut le dire, oui, c'est très dur pour les collectivités aujourd'hui", termine l'élu.

Pour ce qui est des bâtiments de la commune de La Souterraine, "on va essayer de baisser le chauffage, mais on ne va pas arrêter de chauffer les écoles et la mairie, c'est irrationnel. Ça permettra de baisser la facture mais si l'État ne fait rien, la donne ne changera pas complètement", conclut Etienne Lejeune.