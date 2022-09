Prix de l’énergie : les achats groupés, bonne ou mauvaise idée ?

Un achat groupé d’énergie, c’est lorsque plusieurs consommateurs se regroupent pour pouvoir négocier un achat d’énergie pour l’électricité et le gaz naturel, le fioul... Le but : obtenir des prix plus bas. Mais le contexte est tellement tendu pour que l'opération devient complexe et peu rentable.

Toute la semaine, France Bleu Occitanie vous aide à faire des économies d'énergies en vous présentant différentes initiatives locales. Après les immeubles "passifs", après le chauffage solaire thermique, on vous propose des solutions concrètes et on se penche sur les achats groupés d'électricité.

Le choix de France Bleu Occitanie sur les achats groupés

700 foyers à Saint-Orens

Le principe de ces achats groupés est très simple. Plus on est nombreux moins on paie cher. Alors certaines collectivités ont décidé de lancer une offre d’achat groupé pour leur concitoyen. Et c’est le cas de la mairie de Saint-Orens. Elle a lancé le programme l’an passé via une société dont c’est le métier Wikipower. 700 foyers qui ont souscrit un contrat d’électricité ensemble et qui a été négocié par cette entreprise Wikipower.

Et la première année, les économies ont été substantielles, précise l’adjoint au maire Jean-Luc Du Pressoire en charge notamment de la transition énergétique. "Nous avons pu faire une proposition commerciale sur le gaz qui pouvait faire bénéficier de l'ordre d’une réduction de 18 % et de 11 % sur l'électricité verte. C'est à dire qu'on a donné la possibilité à la population soit d'être plus vertueux dans leurs démarches, soit d'accéder à l'électricité verte à prix bas notamment pour les personnes dans la nécessité."

Des marchés trop fluctuants

Un tel contrat donne envie, mais il y a un mais. Cette année, le marché est tellement fou, que faire des bonnes affaires, c’est quasiment impossible. Finalement, c’est le tarif régulé d’EDF qui très souvent le moins cher Toutefois, les Saint-Orrennais qui ont souscrit ne s’en sortent pas trop mal précise Jean-Luc Du Pressoire "Dans le meilleur des cas, je pense que l’offre par rapport aux grands fournisseurs classiques a fait gagner au maximum 5 %. Donc il est clair que ça a perdu beaucoup de son intérêt. Mais il faut savoir que nous sommes sur des marchés qui sont très fluctuants et que demain les choses peuvent se normaliser."

Et puis il y a un autre gros problème. Puisque que le marché ne permet pas vraiment de faire d’économies importantes, les associations, les sociétés qui proposaient ces achats en commun ne les proposent plus. Et certains consommateurs se retrouvent sur le carreau sans contrat, et totalement perdus dans la jungle des fournisseurs. Alors, un conseil : si vous aviez un contrat d'achats groupés, gardez-le, même si ça ne semble pas parfait.

Une bouée de sauvetage pour les collectivités

En revanche, il y a une partie des consommateurs pour qui les achats groupés s’avèrent totalement indispensables en ce moment, ce sont les collectivités. Pour eux, très gros consommateurs, le tarif n’est pas régulé. Et ces derniers mois le prix du kilowattheure est passé de 40 à 1.000 euros. Parfois davantage. Une flambée incontrôlable.

Alors dans le Tarn, depuis 2014, un groupement d’achat réunis 320 adhérents. Il s'est même étendu sur 11 département, avec l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne et même la Haute-Loire et la Corrèze, le tout piloté depuis Albi.

Pour les pompiers et les piscines

Des petites communes, des agglos, mais aussi le SDIS, des piscines se sont réunis dans ce groupement. Ensemble, ils ont négocié un contrat. Avec des prix certes en hausse, concède la directrice de Territoire d'énergie Catherine Monce, mais ça limite les dégâts. Et beaucoup de collectivités veulent les rejoindre. "Dans un contexte chaotique, nous permettons à nos adhérents d'avoir une visibilité sur un prix qui est complètement en dehors de toute réalité économique, on en convient. Mais nous avons un prix qui reste pas correct, parce que le mot peut être outrageux, mais un prix ou l'on peut voir demain. Le téléphone sonne tout le temps parce qu'au-delà de nos membres, il y a d'autres collectivités qui n'ont pas été adhérentes au groupement et qui souhaiteraient rentrer dans ce groupement pour pouvoir les sécuriser afin d'avoir un fournisseur d'électricité ou de gaz. Il y en a d'autres qui sont dans le groupement, qui ne savent pas comment elles payeront la facture, j'en conviens. Mais là, il y en a qui se retrouvent sans fournisseur et qui doivent aller vers un fournisseur de secours avec un prix qui est encore plus haut."

Des outils pour aider les communes

Surtout, le groupement d’achat a mis en place des outils pour aider les communes. Et c’est important, parce qu’au final, l’argent des municipalités, c’est le nôtre. Celui de nos impôts foncier en particulier, dit Catherine Moncet.

"Nous avons mis en place une application qui permet à la commune, à la secrétaire, aux techniciens de regarder au quotidien sa consommation d'électricité. Sur l'appli, on regarde son bâtiment qui va être en couleur verte et d'un seul coup, il devient bleu le soir à 18h. C'est parce que c'est le club de gym occupe le bâtiment. À 21h, il reste bleu. Le club de gym a oublié d'éteindre le chauffage en partant. C'est tout à fait indispensable et c'est aussi assez lisible. On ne demande pas aux structures que nous accompagnons d'être dotées d'ingénieurs et de techniciens, mais ça leur permet d'avoir une réactivité immédiate pour pouvoir réagir. Dans un contexte où le prix n'a plus d'ordre de grandeur, c'est complètement indispensable."

Les achats groupés c'est donc une excellente idée pour les communes. Sans doute moins un bon plan pour les particuliers, quoi qu'à long terme, vous serez peut-être gagnant à condition de vérifier qui propose cet achat groupé. C'est mieux si c'est une commune où une association très connue qui le lance pour sécuriser le contrat.

Achat groupé pour les pellets

Des achats groupés sont proposés pour le fuel, des vélos électriques, le gaz… Mais depuis plusieurs semaines, la question de la disponibilité et des prix des granulés bois (aussi appelés pellets) utilisés dans les chaudières et poêles à granulés inquiète les consommateurs. Une association vient de se créer dans le Tarn Elle vise à aider les habitants du nord du Tarn a se fournir en granulés en faisant office de groupement d’achats.

Tarn Pellets Granulés a été montée par François Rochedreux et Gérard Poujade, maires de Saliès et du Séquestre. Et l’idée de ce groupement d’achats fait un carton, bien au-delà du Tarn. Les membres de l’association ont été contactés par des usagers de Toulouse, du Tarn-et-Garonne et même de nord-ouest de la France ( Maine-et-Loire).

Un succès qui ne surprend pas tant que ça le maire du Séquestre, Gérard Poujade, en partie à l’origine du projet. "C'est absolument effarant ce qui est en train de se passer. Le prix du sac de 15 kilos était de l'ordre de quatre euros depuis une dizaine d'années là. Cette année, ça a été six, puis sept, puis huit euros. Et aujourd'hui, les quelques sacs que l'on trouve, ils sont entre sept et jusqu'à 12 euros. Donc c'est l'augmentation qui fait plus de 100 %. On a créé l'association le lundi 19 mars avec une quinzaine de personnes qui nous connaissions là, autour d'Albi. Si on a déjà plus de 50 adhérents, on s'est réuni, on avait besoin de 1.000 euros et quelques sacs. Là, on est à 4.000 et donc l'objet, c'est de se mobiliser pour essayer de trouver des solutions."