Prix de l'essence : les infirmières demandent une revalorisation de leurs indemnités de déplacements

Dans la maison de santé de Hiersac, entre Angoulême et Cognac, trois infirmières travaillent ensemble. Le prix de l'essence, c'est le sujet numéro un aujourd'hui, quand sont réparties les tournées en milieu rural des unes et des autres. Pour éviter de dépenser de l'essence, toutes les économies sont bonnes à prendre. Heureusement, avec la pandémie de COVID, les patients les plus jeunes ont pris l'habitude de se déplacer pour des tests ou des vaccins. Mais parfois, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser la voiture.

revalorisation des indemnités kilométriques en milieu rural

Le syndicat des infirmiers demande une indemnité exceptionnelle de déplacement des infirmiers à domicile. Les professionnels de santé sont déjà payés à l'indemnité kilométrique, surtout en milieu rural. Mieux vaudrait une revalorisation des indemnités kilométriques, plutôt qu'une indemnité exceptionnelle, demandent les infirmières de Hiersac. L'une de ces professionnelles de santé a fait ses comptes : pour 55 litres, elle payait 70 euros il y a encore quelques jours ; aujourd'hui elle dépasse les 100 euros.

