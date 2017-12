Île-de-France, France

Les tarifs des parkings de 682 villes de France ont été passés au crible et c'est sans grande surprise que l'on constate que c'est en Ile-de-France et particulièrement à Paris que l'on trouve les tarifs les plus élevées. 97 euros par mois en moyenne dans la région soit 40 euros de plus que la moyenne nationale (66 euros).

Classement des régions - Yespark

Paris, ville la plus chère

C'est pire dans la capitale avec un prix moyen de 121 euros. C'est encore plus vertigineux quand on fait le calcul à l'année ou le budget moyen est de 1 452€, mais peut atteindre 4 860€.

Graphique des villes les plus chères de France - Yespark

Les Hauts-de-Seine dans le top 5 des départements

Les départements les plus chers - Yespark

La méthodologie : Réalisée par les équipes de Yespark en septembre 2017, l’étude compile les prix de 14 000 parkings privés proposés en location mensuelle dans 682 communes à travers toute la France, par des agences immobilières et des particuliers.