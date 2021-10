Prix des carburants : l'entreprise Broussaud offre 200 euros de prime exceptionnelle à ses salariés

C'est une aide pour remercier ceux qui font l'entreprise. Ce mois-ci, sur leur bulletin de salaire, les 60 employés de l'entreprise Broussaud, spécialisée dans la production de chaussettes et située aux Cars (Haute-Vienne), auront une ligne en plus. Elle sera d'un montant élevé : 200 euros. La décision a été prise par le Pdg de l'entreprise familiale Aymeric Broussaud.

"On sent que les salariés sont un peu usés" après la crise sanitaire, bien que l'entreprise n'ait été fermée que deux semaines. "Ils se prennent des calottes : un coup l'électricité, un coup le gaz, un coup telle ou telle taxe. On sent qu'ils ont eu une perte de motivation ou d'envie" explique le patron. Ce que confirme Coralie, assise à une table où elle contrôle les chaussettes. "Avec tout ce qui augmente, ça déprime un peu. Là, au contraire, ça remotive un peu" souligne la jeune femme.

Une usine en zone rurale qui draine un territoire très large

Il faut dire que Coralie habite loin, en Dordogne, à Jumilhac le Grand. "J'ai 38 kilomètres à faire à l'aller et donc 60 aller-retour. Un plein me fait une semaine, si je ne prends pas ma voiture le week-end" explique la jeune périgourdine. Evidemment qu'une telle annonce, 200 euros en plus ce mois-ci, à de quoi la réjouir. "C'est vraiment bien, ça va m'arranger. Si ça pouvait être chaque mois, ça serait super !" sourit Coralie. Evidemment, ça ne peut pas être possible. C'est bien une prime exceptionnelle souligne le gérant Aymeric Broussaud. "On gagnera un peu moins et on fera un moins bon résultat à la fin de l'année. Mais il fallait faire quelque chose pour améliorer ce mois-ci et le mois d'après pour eux."

Sans salariés, on ne fait rien - le Pdg de l'entreprise familiale Aymeric Broussaud

C'est aussi une manière de remercier la force vive de cette usine, située en milieu rural, à 30 minutes de Limoges. "Une usine, ce n'est pas qu'un robot. Ce sont des hommes et des femmes. C'est parfois très compliqué de trouver des profils. Je préfère donc valoriser mes équipes plutôt que trouver des solutions exotiques" explique Aymeric Broussaud, tout en ne blâmant pas les chefs d'entreprise qui ne feront pas ce choix. Si ce fut possible, c'est qu'on a bien travaillé explique en substance le patron de l'usine de chaussette.

L'entreprise Broussaud entamera aussi dès l'année prochaine des travaux d'agrandissements estimés à 400 000 euros.