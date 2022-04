Prix des carburants : la ristourne attendra quelques jours à la station de Baguer-Morvan

Dès ce vendredi 1er avril et pendant quatre mois, vous bénéficierez d’une remise à la pompe allant de 15 à 18 centimes TTC sur le litre de gazole ou de sans plomb. Une décision prise par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix de l'essence depuis la guerre en Ukraine. Mais de nombreuses stations services, notamment en milieu rural, vont attendre de renouveler leur stock pour proposer cette baisse à leur clientèle. c'est le cas à Baguer-Morvan près de Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine).

Une baisse de 5 centimes le 1er avril

Cette petite station-service est située en plein coeur du village de 1600 habitants, mais elle est attenante à un garage qui est la principale activité de la gérante. Marie-Christelle Jacquet va vendre dès ce vendredi l'essence uniquement à prix coûtant, c'est à dire qu'elle renonce à sa faible marge "la station, c'est plus un service pour nous, ce n'est pas elle qui nous fait vivre. Je vais enlever les 5 centimes de marge qu'on a sur le litre d'essence dès vendredi et laisser le reste de mon stock au prix coûtant". Marie-Christelle Jacquet va attendre de renouveler son stock de carburant en milieu de semaine prochaine pour appliquer la baisse de 18 centimes par litre "la semaine prochaine j'aurai besoin de faire une commande".

La semaine prochaine pour ma nouvelle commande de carburant, je devrais l'acheter 18 centimes de moins à mon fournisseur. Logiquement, le prix du litre d'essence devrait alors baisser de 18 centimes - Marie-Christelle Jacquet

Pas l'euphorie chez ces automobilistes

Cette baisse ne changera pas grand chose pour Gérard un retraité de la région "15 ou 18 centimes c'est insuffisant" estime Gérard "l'essence était à 1,94 euros la semaine dernière et elle est passée à 2,14 euros cette semaine. C'est 20 centimes de hausse en quelques jours". Pour Pierre, un habitant de la commune qui se rend de temps en temps à la station-service du village, seule une baisse des taxes serait significative "s'il baissait les taxes l'Etat gagnerait plus d'argent. Les gens prennent moins d'essence à cause des augmentations. Si l'Etat baissait les taxes, les gens prendraient de l'essence comme d'habitude et l'Etat gagnerait toujours de l'argent".

Avant la baisse, la station de Baguer-Morvan affichait un litre de gazole à 2,19 euros et 2,10 euros pour le sans plomb 95.