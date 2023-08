Prix des carburants : le litre d'essence à plus de deux euros à Marseille

Nouveau coup de chaud à la pompe cet été ! Le prix des carburants flambe au plus haut depuis des mois. Conséquence d'un prix du baril de pétrole en nette hausse (85 dollars aujourd'hui contre 73 dollars fin juin) doublé d'une forte demande estivale des automobilistes liée aux départs en vacances.

Concrètement, les automobilistes dépensent en moyenne 14 centimes de plus pour un litre de gasoil par rapport à début juillet. Et 11 centimes supplémentaires pour un litre de SP95, selon les chiffres communiqués ce lundi par le ministère de la Transition écologique. En moyenne le gasoil, carburant le plus vendu en France, coûtait 1,80 euro la semaine dernière. Et le sans-plomb, 1,90 euro.

Une hausse de 14% depuis le début de l'été

Dans de nombreuses stations-services, les prix des carburants dépassent désormais deux euros et pas seulement sur autoroutes. France Bleu Provence a vérifié l'essence à plus de deux euros à Marseille, dans une station située dans le 13e arrondissement entre Saint-Just et Malpassé.

Une inflation durable

Selon les experts, les prix à la pompe devraient continuer à augmenter. D'abord parce que la demande française et mondiale va rester forte dans les prochaines semaines. Et puis les principaux pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, annoncent vouloir réduire la production afin de faire grimper les prix jusqu'à fin 2024. En comparaison, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine (février-mars 2022), le baril de pétrole brut avait atteint 130 dollars.