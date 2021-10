Prix des carburants : les 100 € d'aide annoncés par Jean Castex n'ont pas convaincu les gilets jaunes du 82

Patrick, Chantal et Frédéric suivent les annonces de Jean Castex ce jeudi soir dans le 20h de TF1.

Chantal 57 ans, Patrick 43 ans et Frédéric 35 ans sont des gilets jaunes de la première heure. Ils font partie de ceux qui occupaient les ronds-points en 2018, 2019 et même début 2020 dans le Tarn-et-Garonne à Montauban, Valence d'Agen, Castelsarrasin, Caussade, Montech et Moissac.

Tous trois travaillent. Ils sont respectivement en CDD dans le milieu sportif, en chauffeur routier à plein temps et intérimaire dans une entreprise d'usinage.

Ils font partie des Français ciblés par le Premier Ministre Jean Castex dans ses annonces ce jeudi soir, ceux qui perçoivent moins de 2000€ par mois et qui à ce titre bénéficieront rapidement d'une "indemnité inflation" de 100€ pour faire face à la flambée du prix des carburants.

Pas convaincus par le Premier Ministre

Chantal, Patrick et Frédéric ont écouté la totalité de l'intervention de Jean Castex en ponctuant chacune des phrases du Premier Ministre par de grandes exclamations, offusqués d'être "traités comme des gueux" disent-ils.

"100 euros par an, mais de qui se moque t'on?" s'exclame Chantal. Elle fait un rapide calcul et s'étoufferait presque : " Ça paye à peine mon carburant pour le mois pour aller travailler à 30 minutes de chez moi."

Chantal estime que ce chèque de 100€ c'est du "pipi de chat" et assure que "les gens vont sortir dans la rue". Copier

Frédéric reprend une métaphore footballistique et compare la prestation télévisée du Premier Ministre à "une reprise de volée d'un unijambiste". Il tient à ce que ce soit écrit dans cet article et précise "il touche pas le ballon il le prend en pleine figure."

Ces gilets jaunes souhaitent une convergence des luttes avec les syndicats et le monde associatif dès le 11 novembre prochain.