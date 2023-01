Prix des péages : voici les augmentations sur les autoroutes autour de Toulouse

Ils doivent encore validés par l'Etat, mais c'est tout comme. Les tarifs des péages sur le réseau Vinci Autoroutes viennent d'être publiés sur le site du concessionnaire. Et la hausse est significative, un peu partout. Au niveau national, sur l'ensemble des réseaux autoroutiers, elle est de 4,5%.

Les trajets domicile-travail sont plutôt épargnés par la hausse, à l'exception de l'A68. En revanche, les trajets longue distance seront bien plus coûteux, en direction de la mer Méditerranée notamment.

A64 - Toulouse-Muret, et vers les Pyrénées

- pour venir travailler depuis Muret ou au-delà, le tarif reste le même : 1,80 euros à la barrière de péage de Muret.

- mais pour aller en Comminges ou au pays basque, il va falloir payer plus : augmentation de 10 centimes pour Saint-Gaudens (2,20 euros désormais depuis Muret). Pour rejoindre Montréjeau et la bretelle du Val d'Aran, le tarif passe à 4,10 euros (contre 3,90).

- En cumulant avec le prix du péage de Muret, un Toulouse-Saint-Gaudens sur l'A64 revient désormais à 4 euros. 5,90 pour Montréjeau (contre 5,70).

- 7,70 euros pour Muret-Tarbes est (+ 0,50), soit un Toulouse-Tarbes à 9,20 euros, avec le péage de Muret.

A68 - Toulouse-Albi, plus cher pour aller travailler

- Sur l'unique portion payante entre Toulouse et le Tarn, le trajet augmente de 10 centimes, et passe à 1,70 euros (1,60 aujourd'hui.

- Le "petit" péage de L'Union (pour accéder à la clinique ou à Montrabé) reste figé à 0,50 euros.

A62 - Toulouse-Bordeaux dépasse les 21 euros

- pas de changement pour les trajets domicile/travail : la portion entre Saint-Jory et la rocade ouest de Toulouse reste à 0,80 euros, et 1,10 en direction de la rocade est. Pour Eurocentre-Toulouse, les prix restent à 1,30 euros (rocade ouest) et 1,80 euros (rocade est).

- en revanche, augmentation de 10 centimes pour les trajets Montauban-Toulouse. Le prix passe à 3,10 euros (rocade ouest), et 3,80 euros (rocade est).

- 20 centimes de plus aussi pour Toulouse-Agen : 10,80 euros désormais depuis la rocade ouest toulousaine, et 11,50 depuis la rocade est.

- le trajet entier Toulouse-Bordeaux dépasse désormais les 21 euros ! Il subit une forte augmentation. En 2022, le trajet coûtait 19,80 euros (à partir de la rocade ouest de Toulouse), et 20,50 euros (depuis la rocade est). A partir du 1er février, ça sera 21,10 euros (depuis l'ouest) et 21,80 euros (depuis l'est).

A61/A9 - Le prix explose sur Toulouse-Leucate

- comme sur l'A64 et l'A62, les trajets les plus proches de Toulouse restent épargnés par l'augmentation. Prendre l'autoroute à Montgiscard reste à 1,30 ou 1,70 euros (selon que vous empruntiez la rocade ouest, ou est). Idem pour Villefranche-de-Lauragais, à 2 ou 2,40 euros.

- mais c'est sur les trajets plus longs que la hausse est la plus forte. Depuis Toulouse, sortir à Carcassonne-Ouest coûte désormais 60 centimes de plus ! (8,90 ou 9,50 euros). 4,60 ou 5,20 euros désormais pour Castelnaudary.

- la hausse est énorme pour Narbonne-sud, avec des trajets à 15,30 (Toulouse rocade ouest) ou 15,90 euros (Toulouse est). Une hausse de 1 euro !

- hausse encore plus forte (+ 1,50 euros) pour Montpellier (Saint-Jean-de-Védas) avec un prix désormais de 26,60 euros depuis Toulouse rocade est, au lieu de 25,10 aujourd'hui ! Nouveau tarif 26 euros depuis la rocade ouest de Toulouse.

- pour aller se baigner à Leucate, prévoyez 1,10 euros de monnaie en plus (trajet depuis Toulouse à 17,1 ou 17,7 euros).

- coup de bambou pour Perpignan-Nord : 1,30 euro de plus ! (20,6 ou 21,2 euros en 2023, contre

A66 - Toulouse-Andorre

- comptez 30 centimes d'euros supplémentaires jusqu’au péage de Pamiers. Avec un prix de 6 euros depuis Toulouse (rocade ouest), et 6,60 euros depuis la rocade est.

- pas de changement pour le village des marques de Nailloux : 2,40 ou 2,80 euros.

A20 - Montauban-Brive augmente de près d'1 euro

- Le trajet total entre le Tarn-et-Garonne et la Corrèze (péage de Gignac) augmente de près d'un euro et coûte désormais plus de 15 euros (15,10), contre 14,20 l'an dernier.

- Le parcours de Montauban à Cahors-Sud passe à 4,20 euros (contre 4). Pour aller jusqu'à Cahors-Nord, il faut débourser 7,10 euros (au lieu de 6,70).

- Tarif inchangé pour Montauban-Caussade, à 1,60 euros.

- Si on ajoute les trajets sur l'A62 et sur l'A20, le parcours total Toulouse-Brive coûtera désormais 18,10 euros depuis la rocade ouest, et 18,90 depuis la portion est.

Le tunnel du Puymorens en hausse aussi

- pour passer sous le col du Puymorens et rejoindre les Pyrénées-Orientales, le tarif sera désormais de 7,60 euros (contre 7,20 en 2022).