Prix du carburant : "Il faut prendre une mesure d'urgence" selon Cécile Cuckierman, sénatrice PCF de la Loire

Alors que les prix des carburants a encore augmenté à la pompe, avec en moyenne 1,55 euros pour le litre de gazole et 1,65 euros pour le litre d'essence, le gouvernement planche sur une solution pour aider les Français les plus modestes. Si la piste d'un "chèque carburant" est évoquée, elle n'est clairement pas à la hauteur de la gravité de la situation selon Cécile Cuckierman. "Les taxes représentent environ 60% du prix du carburant, donc il faut que l'État baisse ces taxes", explique la sénatrice PCF de la Loire et conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, qui était l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin.

"Prendre une mesure d'égalité"

"Il faut prendre une mesure d'urgence tout de suite et pour tous", enchaîne Cécile Cuckierman. "La question du prix de l'essence, elle, n'est pas liée simplement aux revenus revenus du ménage, elle est liée au nombre de kilomètres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de gens dans notre département travaillent de plus en plus loin et donc ont de plus en plus de dépenses. Donc je crois qu'il faut agir et prendre une mesure d'égalité." Et pour compenser le manque de revenus de l'État qu’entraînerait cette baisse des taxes, la sénatrice propose de faire payer les grands groupes pétroliers. "Ils doivent contribuer, puisqu'ils continuent de cumuler les profits liés à la vente d'essence et n'ont pas de difficulté de fin de mois."

Des manifestations pour faire remonter la réalité du terrain

Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle de 2022, a appelé à des rassemblements devant les préfectures dès ce week-end, pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat pour faire remonter la colère des Français. "Pour un certain nombre de ménages, la question de payer les factures à la fin du mois va devenir de plus en plus compliquée sur des dépenses qui sont difficilement incompressibles", explique la sénatrice du PCF. "Je crois que c'est aussi de la responsabilité des formations politiques de faire remonter la réalité de la vie de nos compatriotes dans les différentes préfectures, de pouvoir interpeller pour qu'effectivement, le gouvernement voit la réalité de ce qui se vit dans chacun des territoires de la République."