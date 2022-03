Prix du carburant : "jusqu'à 2.500 euros d'économies avec le covoiturage" en Lorraine

La barre symbolique des deux euros le litre d'essence est franchie dans certaines stations de Meurthe-et-Moselle, et le prix du gazole commence à dépasser le Sans Plomb 95. Du jamais vu, a affirmé le PDG de Système U ce mercredi 9 mars. C'est dans ce contexte de crise énergétique que la plateforme de covoiturage Mobicoop, qui emploie douze personnes à Nancy, voit son activité augmenter. "On constate pour notre région une fréquentation en hausse de 22% sur les deux dernières semaines, note le co-dirigeant Matthieu Jacquot. C'est clairement clairement liée à la hausse du carburant."

Jusqu'à 2.500 euros d'économies

Toute la question est de savoir, pour Matthieu Jacquot, si ces changements d'habitude seront pérennes. "Il y a toujours un effet quand il y a une augmentation des prix de l'énergie, ou une grève dans les transports. Mais là on s'installe sans doute sur quelque chose qui est durable, et qui devrait changer les comportements durablement." Une alternative qui permet aux usagers de faire des économies significatives, poursuit le co-fondateur de la plateforme.

"En gros, une voiture, c'est 5000 euros par an en moyenne, en parcourant 10 à 12000 km par an pour chacun des automobilistes. Et donc, on peut gagner jusqu'à 2500 euros par an minimum, si on fait l'économie d'une voiture et si on partage les frais." Des calculs qui dépendent de l'usage de la voiture, évidemment, mais Matthieu Jacquot insiste : "on est toujours gagnant à faire du covoiturage".