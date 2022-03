Prix du carburant : passer le permis va coûter plus cher alertent les auto-écoles de Bigorre

C'est l'une des conséquences de la hausse des prix des carburants depuis quelques mois, et de la flambée de ces dernières semaines avec le conflit en Ukraine : passer son permis risque de bientôt coûter plus cher. Pour suivre et survivre face aux augmentations, les auto-écoles n'ont d'autres choix que de répercuter les augmentations de prix sur les tarifs des leçons de conduite, de quoi mettre dans la difficulté les élèves.

Nicolas Boissel, représentant du conseil national des professions de l'automobile (ex-CNPA, désormais appelé Mobilians), et gérant d'une auto-école à Juillan, près de Tarbes, explique que les professionnels n'ont pas d'autre choix, et sont dépendants de la conjoncture actuelle, liée à la guerre en Ukraine : "pour le moment on s'adapte, on tient le coup comme toutes les entreprises, mais inéluctablement il faudra que le client apporte sa contribution, donc il y aura sans doute des hausses de tarifs".

L'augmentation des prix des carburants implique qu'une heure de cours coûte deux euros de plus que d'habitude à une auto-école. Répercuté sur les tarifs imposés aux clients, ça équivaut, selon Nicolas Boissel, à un surcoût de 40 à 60 euros sur une formation globale. "On est comme tout le monde, on ne maîtrise pas la conjoncture" indique-t-il. "Mais du coup on demande au gouvernement de peut-être mettre en place un chèque énergie pour les jeunes qui accèdent à la formation, au permis de conduire, pour leur permettre de financer cette hausse qui va arriver, et de pouvoir accéder à la mobilité, puis que c'est un enjeu capital".

Autre effet de la hausse des carburants, c'est que les auto-écoles insistent encore plus sur l'enseignement de la conduite économique. "On apprend ces techniques en temps normal, mais là plus que jamais on montre l'intérêt à nos élèves d'adopter des gestes économiques" explique Nicolas Boissel.

