Prix du carburant : plusieurs stations affichent plus de deux euros le litre à Marseille

On l'a tous remarqué depuis le 1er janvier, les prix des carburants repartent fortement à la hausse. Avec la fin de la remise à la pompe accordée par l'Etat à tous les automobilistes, on s'est habitué à payer un prix qui ne reflète pas le marché. Désormais chacun paie son carburant plein pot.

En moyenne, le litre de gasoil s'élevait la première semaine de l'année à 1,92 euro soit 19 centimes de plus depuis le 1er janvier. Pareil pour le litre de SP95 à 1,87 euro le litre en moyenne soit 16 centimes supplémentaires. Comme au plus fort de l'inflation en 2022, il n'est donc plus rare de faire son plein à des prix qui frôlent voire dépassent deux euros le litre y compris à Marseille. Les automobilistes subissent et tentent de s'adapter.

Les experts du secteur prédisent une hausse continue du prix des carburants dans les prochaines semaines.

Une indemnité carburant à partir du 16 janvier

Dix millions d'automobilistes peuvent y prétendre. Des Français parmi les plus modestes, contraints d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail, peuvent demander leur indemnité carburant de 100 euros à partir du lundi 16 janvier via un formulaire à compléter sur le site impot.gouv.fr