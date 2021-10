Prix du gaz : les poêles au bois, des alternatives moins chères

Les tarifs réglementés du gaz bondissent à nouveau ce vendredi 1er octobre : plus 12 %. Alors les consommateurs se tournent vers des alternatives plus économiques comme les poêles à bois et à granulés. À Saint-Berthevin en Mayenne, l'entreprise Lenain-Planchenault croule sous les commandes.

Avec la hausse des tarifs réglementés du gaz ce vendredi 1er octobre, de plus en plus de clients choisissent de se chauffer au bois. À Saint-Berthevin en Mayenne, l'entreprise Lenain-Planchenault croule sous les commandes.

"C'est constant depuis plusieurs années, mais on sent bien qu'il y a une forte croissance et une forte demande depuis trois ans, notamment puisque l'État met en place des aides", souligne Malika Marc, secrétaire aide comptable dans l'entreprise Lenain-Planchenault. Les clients se ruent alors chez les spécialistes. "Beaucoup de clients viennent en ce moment, pensant installer un poêle à granulés ou à bois pour cet hiver 2021, insiste Malika Marc. Mais chez nous, c'est complet. Notre carnet de commandes est plein jusqu'à la fin avril."

Plein jusqu'à avril

Le chauffage aux poêles à bois et à granulés est plus économique que le gaz et l'électricité. "L'avantage du poêle à bois granulés, c'est qu'il offre un meilleur rendement énergétique, précise Malika Marc. C'est aussi un moyen de chauffage plus économique. Les clients le disent bien, leur facture d'électricité s'est vue réduite depuis l'installation d'un poêle à bois ou granulés."

Alors pour faire face à ces commandes, l'entreprise Lenain Planchenault cherche à embaucher des artisans qualifiés aux métiers du bâtiment.