Prix Ig-Nobel : les recherches les plus loufoques récompensées lors d'une cérémonie

Les Ig-Nobels récompensent les recherchent les plus improbables.

Ce sont un peu les anti-Nobels. Des "recherches" complètement loufoques, récompensées lors d'une cérémonie diffusée aux États-Unis en fin de semaine : la 23e édition des "Ig-Nobels" ("Ignobels", "affreux" en français). Cette compétition distingue "des accomplissements qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir". Parmi eux : des toilettes qui analysent les selles ou des géologues lécheurs de cailloux.

Le magazine scientifique humoristique des Annales de la recherche improbable (Annals of Improbable Research) a présenté les dix lauréats, qui ont reçu leur prix des mains de vrais pris Nobel, dont certains coiffés de chapeaux extravagants. La récompense : dix milliards de milliards de dollars zimbabwéens, soit une valeur proche de zéro, compte tenu de l'inflation astronomique de ce pays africain.

Lécher de cailloux

Le prix de chimie et géologie est allé à Jan Zalasiewicz, géologue à l'Université de Leicester, en Angleterre, "pour avoir expliqué pourquoi de nombreux scientifiques aiment lécher des cailloux". Le lauréat a expliqué avoir écrit son étude intitulée "Manger des fossiles" après s'être rendu compte que "des géologues du XVIIIe siècle utilisaient le goût des cailloux pour mieux les identifier".

Répéter des mots à l'infini

En littérature, une équipe internationale a été récompensée "pour l'étude des sensations éprouvées par des gens répétant un même mot beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois". Avec la conclusion que cette répétition rendait singulier quelque chose de familier, et permettait d'atteindre ainsi un état de "jamais vu", et non pas de "déjà-vu".

Transformer des araignées mortes en robots

Pour le prix d'ingénierie mécanique, une équipe américaine a "réanimé" des tarentules mortes pour utiliser leurs pattes comme des pinces. Avec une vidéo à l'appui montrant des araignées bien mortes dont les pattes s'ouvraient avant de saisir un petit objet.

Le travail de "nécrobotique" consiste à utiliser des parties d'animaux dans des robots, ont expliqué les chercheurs de l'Université de Rice, à Houston, aux États-Unis.

Des toilettes analystes fécales

Seung-min Park, à l'Université américaine de Stanford, s'est distingué avec le prix de santé publique pour des toilettes capables d'analyser rapidement les selles. La "cuvette-WC de Stanford" dispose même d'un senseur d'"empreinte anale", capable de reconnaître à quel individu appartient l'orifice examiné, un peu comme le fait un logiciel de reconnaissance du visage pour les smartphones.

Parleurs en verlan

L'Ig-Nobel de communication a récompensé une étude portant sur les personnes capables de parler rapidement à l'envers. Les récipiendaires ont accepté leur prix en verlan. L'économiste franco-américaine Esther Duflo, lauréate du (vrai) Nobel d'économie, a suggéré que les chercheurs se penchent sur cette pratique très répandue en France.

Pilosité cadavérique

En médecine, des chercheurs ont été distingués pour l'étude sur le nombre de poils dans les narines sur des cadavres. Les chiffres varient d'un décédé à l'autre, mais en moyenne la narine de gauche abrite 120 poils contre 112 pour celle de droite. En quoi ce savoir est utile, on cherche encore.

Pailles électrifiées

Les Japonais Hiromi Nakamura et Homei Miyashita se sont illustrés dans la catégorie Nutrition grâce au développement de baguettes et pailles électrifiées qui rehaussent le goût des aliments et boissons.

"Cela permet d'augmenter le caractère salé de la nourriture", a déclaré Homei Miyashita lors de la cérémonie de remise des prix.

Les profs ennuyeux

Les enseignants auront prêté une attention particulière au prix d'Éducation attribué à des chercheurs étudiant l'effet qu'ils peuvent avoir sur leurs étudiants s'ils ont l'air de s'ennuyer. "Nous avons découvert que si les étudiants pensaient que leurs profs s'ennuyaient en donnant leurs cours, alors ils s'ennuyaient encore plus", a annoncé sur un ton fatigué le lauréat Christian Chan.

Moutons de Panurge

Combien de passants dans une rue vont lever la tête s'ils voient d'autres personnes tordre le cou pour regarder vers le ciel ? C'est l'objet d'une étude de chercheurs américains qui ont remporté le Ig-Nobel de psychologie. Conclusion : plus il y a de gens regardant en l'air, plus nombreux sont les passants qui les imitent. Imparable.

L'activité sexuelle des anchois

Le Ig-Nobel de physique a récompensé des travaux cherchant à mesurer si "le mélange des eaux océaniques est affecté par l'activité sexuelle des anchois". "Je crois qu'il y a un consensus sur le fait que ça n'a pas d'importance", a regretté Bieito Fernandez Castro, l'un des lauréats.