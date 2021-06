Pro B de Basket : un dernier derby historique entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim

C'est la der des der... Le tout dernier derby alsacien de basket aura lieu ce vendredi soir à 19h en PRO B. Entre Souffelweyersheim et Gries-Oberhoffen. Dernier derby, parce que les deux clubs ont décidé de fusionner la saison prochaine. L'enjeu sportif est donc limité ce soir. Mais ce match sera historique pour le basket alsacien car Gries et Souffelweyersheim ont toujours été rivaux.

Et surtout ils ont un gros point commun : leurs deux présidents emblématiques ont ensuite passé la main à leurs fils respectifs. Deux clubs, deux familles, qui s'apprêtent à enterrer leurs rivalités pour toujours.

Pourtant Souffelweyersheim n'a jamais été l'ennemi de Gries assure son ex président Jean Claude Roeckel : "Cela n'a jamais été un ennemi. C'était simplement des derbys haletants, dans des salles bondées. Une saine rivalité" dit-il. "C'est dommage que ces derbys n'existent pas, c'est une page qui se tourne, mais nous n'avons pas d'autres choix" estime l'ex président.

Au moins 15 derbys en plus de 20 ans, de la nationale 2 à la PRO B (les deux clubs ont eu un parcours parallèle, avec une ascension régulière vers le milieu pro). Et au final un bilan comptable équilibré entre les deux clubs et une saine rivalité assure Gilbert Mittelhaeuser ex président de Souffel pendant 21 ans : "On s'est toujours frottés un peu avec Gries, dans le bon sens, et maintenant on est à ce dernier derby. Cela fait un pincement au cœur, c'est normal" dit-il. "Mais vous savez dans la vie même professionnelle, il faut savoir tourner la page" estime l'ex président.

Aller encore plus haut

Les présidents historiques qui ont tourné la page de la même manière en confiant les rênes à leurs fils respectifs... Mais quand les enfants ont annoncé la fusion, leurs aînés n'ont pas contesté explique Eric Mittelhaeuser, le co-président de Souffel. "Il y a eu une très bonne réaction. Je pensais essuyer des critiques, mais au contraire, il y a eu une lucidité économique. Cela a été vu d'un bon œil avec beaucoup de bienveillance" raconte-t-il.

Romuald Roeckel le président de Gries confirme : "Ils étaient plutôt contents de cette entente. On n'a jamais été très copains auparavant, c'était des guerres de clochers, ce que n'ont pas réussi à faire nos pères, ce sont les fils qui vont réussir à le faire" estime-t-il. Le faire, pour combler enfin la saison prochaine, les 16 km qui séparent depuis toujours Gries de Souffelweyersheim. Et pourquoi pas un jour monter en PRO B et aller chatouiller le club phare alsacien, la SIG, à Strasbourg.