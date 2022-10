Pro B : Un Orléans Loiret Basket à deux visages perd son premier match de la saison

Première journée de Pro B ce samedi 15 octobre 2022. L'OLB jouait à Châlons-en-Champagne contre un autre club qui descend de Betclic Elite : le Champagne Basket. Avec un effectif réduit et face à une équipe mieux rodée, les Orléanais ont vite été menés. Un score de 50 à 31 à la mi-temps et l'Orléans Loiret Basket était déjà trop loin pour espérer... Et pourtant, la fin de match est meilleure pour l'OLB qui revient à neuf longueurs avant de définitivement craquer. Score final : 94-79.

ⓘ Publicité

L'homme du match

Tyran de Lattibaudière est l'arbre qui cache la forêt. L'ailier-fort inscrit 26 points, réalise 5 rebonds et obtient une évaluation de 25. Le Jamaïcain termine meilleur marqueur du match. En 31 minutes de jeu, il montre qu'il est bien un très bon joueur de Pro B.

La fausse note du match

Jarred Ogunbemi-Jackson. Le meneur de jeu en provenance du Danemark a été décevant contre le Champagne Basket. Il n'a marqué ses premiers points qu'à cinq minutes du terme. Au final, il inscrit 8 points en 25 minutes sur le parquet avec une réussite à 50% au shoot.

La déclaration du coach

Germain Castano, l'entraîneur orléanais n'a pas caché son mécontentement envers certains coureurs après le match. "On frôle la correctionnelle. Je ne comprends pas pourquoi on commence à jouer à la 30e minute de jeu. Il y a des mecs qui ne connaissent pas le championnat et il va falloir qu'ils le respectent. Ensuite, des fois, tu crois que tu es prêt et en fait tu ne l'es pas."

Le prochain match de l'OLB c'est mardi 18 octobre avec de la Coupe de France et la réception de Nanterre au Palais des Sports d'Orléans.