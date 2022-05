Pro D2 de Rugby : Carcassonne à fond derrière l'USC pour des phases finales historiques

Avec le plus petit budget de Pro D2, Carcassonne a décroché son billet pour les phases finales du championnat. Le club audois joue le match de barrage ce jeudi soir à Nevers dans la Nièvre, à 20h45. Plus de 2000 personnes vont suivre le match sur des écrans géant du stade Domec.

Carcassonne en ébullition ce soir. Une grande partie des habitants de la Citée et tous les fans de rugby vont vivre le premier match de phase finale de Pro D2 de l’histoire du club, depuis qu’il est professionnel. Le match se jouera dans la Nièvre, face à Nevers ce jeudi soir à 20h45. Et pour le vivre, entre 2000 et 2500 personnes seront réunis autour d’écrans géants au stade Domec de Carcassonne dès 18h30.

C'est une ville qui suit le club entièrement, complètement.

Frédérick Gau, est un amoureux de l'USC et le président du groupe de supporters des Patriotes. Et selon lui, il vit avec son "petit club" un moment historique. "Moi, ça fait douze ans que je suis le club. Parfois, on arrive à réunir 2500, 3000 personnes dans les tribunes. Et là, on voit que depuis que Carcassonne fait cela, on est 7000, 8000 dans les tribunes. Donc ça fait trois journées qu'on vit des matches de phase finale. C'est exceptionnel."

Et Frédréric Gau rappellent que malgré cet exploit, l'USC ne joue pas tout à fait dans la même cour que les autres clubs de Pro D2. "Quand on s'appelle Bayonne, Perpignan, Bordeaux, Lyon : pour eux tous, il n'y a pas de problème de qualification. Mais nous, c'est LE club qui n'est pas attendu. Il faut avant toute chose saluer le travail de tous les entraîneurs comme celui du manager. Pour en arriver là, ça passe par le travail, il n’y a pas de secret. D'autant plus qu'à Carcassonne, on se bat avec des petits moyens, des petits artisans commerçants. Dans le stade, on fait comme on peut. Comme quoi il ne faut pas toujours avoir la pointe de la technologie pour arriver au meilleur niveau."

Petit effectif, petit budget et grosses qualités

Et pour tous ceux qui sont passé par le club, c'est une récompense. Michel Salette a joué avec l’USC de 1985 à 1988 quand le club était en D1. Il était demi d’ouverture, un autre rugby dit-il. Mais surtout, il est très fier de la réussite des joueurs actuels et encore plus avec le tout petit budget du club d'environ 5 millions d'euros. "Avec l'effectif que nous avons, faire mieux, ce serait compliqué. Petit effectif, petit budget et grosses qualités de camaraderie, de vivre ensemble. Et ça se voit sur les résultats. C'est exceptionnel. On a une très belle équipe, avec de très bons entraîneurs. Nous sommes très fiers du chemin parcouru par Carcassonne. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait."

A trois manches d'une finale

Du côté de l’équipe, le manager Christian Labit répète à qui veut l’entendre qu’il n’envisage que la victoire. Après près de neuf heures de bus hier, les Carcassonnais espèrent se qualifier et continuer de faire la fierté de cette ville de 45.000 habitants. C’est l’état d’esprit de Samuel Marquès, demi de mêlée de l'USC et ancien du Stade Toulousain. "On joue sans pression. On est loin d'être favori mais on ne veut pas faire de la figuration. On est à trois manches d'une finale et on veut vraiment la gagner. Et en plus on a su ramener le public au stade. Marquer l''histoire du club, c'est être champion de France. Donc on va essayer d'aller chercher cette finale. "

Reportage aux Halles de Jojo quelques heures avant le match de Nevers. Copier