Mont-de-Marsan, France

On a beau être prévenu, l'habitude nous joue des tours et quand on ouvre le calendrier de Pro D2, on continue de chercher instinctivement la date du derby Dax/Mont de Marsan. Mais cette saison, de derby, il n'y aura pas avec la relégation de l'Us Dax en Fédérale 1.

Un premier bloc compliqué

Le Stade Montois est donc désormais le seul club Landais en Pro D2 et le calendrier lui propose un premier bloc plutôt compliqué.

Le premier match de la saison sera au stade Guy Boniface face à Massy qui a terminé 11 ième de la saison dernière.

Ensuite, un premier gros déplacement chez les voisins de Bayonne. Les Basques n'ont jamais pu se remettre d'un début de saison dernière ratée. Gageons qu'ils auront retenu la leçon et qu'ils auront l'ambition de mieux démarrer leur championnat.

La revanche du barrage gagné par les Montois

Troisième match, le 31 août, Mont de Marsan recevra Béziers. Cela nous rappellera ce match de barrage compliqué qui a vu la victoire des Montois le 21 avril dernier. Victoire 31-23.

Enfin, quatrième match, un gros déplacement à Montauban qui a terminé deuxième de la saison régulière et battu en demie finale de Pro D2 à la maison par Grenoble.

On retiendra encore que cette saison, ce seront des blocs de quatre matches. Quatre rencontres avant une très de 15 jours. L'an dernier, chaque bloc était composé de six rencontres.

Le calendrier de Pro D2 journée par journée

Calendrier Pro D2, première partie de la saison - lnr