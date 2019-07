Probablement à cause de la sécheresse, des maisons se fissurent au Mans

Le Mans, France

Rue de la teillaie, les habitants ont découvert que leurs murs ont bougé. D'épaisses fissures lézardent certaines maisons de ce lotissement. C'est probablement la sécheresse qui est en cause. Ils veulent se constituer en collectif pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle.

J'ai été obligé de mettre des étais au niveau de la porte fenêtre de la salle à manger pour éviter que ça s'écarte ou que ça s'écroule" Christian Dohin, propriétaire

_"On est sérieusement inquiets parce qu'on voit que les fissures s'agrandissent,_explique Christian, propriétaire d'une maison dans le lotissement. Il y a des mouvements de terrain. On s’aperçoit que la terrasse est fissurée, ça a l'air de s’affaisser un peu. C'est certainement dû à la sécheresse."

Une terrasse pleine de fissures au Mans © Radio France - Louis de Bergevin

Chez Monique et son mari, ce n'est pas la première fois. "Déjà en 2003 on a vu apparaître une fissure, raconte-t-elle. On a rebouché un peu mais ça s'est fissuré encore plus devant et derrière." En effet, des deux côtés de sa maison, du sol au toit, des fissures de 2cm de large se sont formées.

La sécheresse est pointée du doigt

"Les sols s'assèchent, s'appauvrissent et ça peut générer des fissurations"- Olivier Leblanc, expert d'assuré.

Christian a dû renforcer sa maison fissurée © Radio France - Louis de Bergevin

"C'est peut-être une bande d'argile c'est peut-être quelque-chose qui se met à sécher comme une éponge. Qui se gonfle et se dégonfle", pense Christian. Il a distribué des prospectus au voisinage pour recenser les maisons problématiques et s'organiser en collectif. Ça sera plus simple ensuite pour déposer un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle. Au moins sept maisons présentent des fissures à sa connaissance.