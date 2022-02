RN 88 : le ras-le-bol des Albigeois coincés dans les bouchons

La colère monte chez les habitants du nord d'Albi (entre Albi et Lescure-d'Albigeois), à cause de la circulation dans le secteur. Secteur régulièrement engorgé, en particulier sur la RN 88. Alors, pour tenter de fluidifier le trafic, des travaux ont démarré au printemps 2021. Une réunion d'étape a d'ailleurs eu lieu, ce mercredi soir, à Lescure-d'Albigeois.

Une centaine d'habitants y a assisté. Mais une grande majorité en est ressorti franchement déçu. D'après eux, ce qui leur a été présenté ne règlera pas le problème de congestion.

Pour poser le décor, dans le nord d'Albi, se trouve une zone commerciale très fréquentée. Et pour en sortir, les automobilistes n'ont actuellement d'autre choix que de prendre la RN 88, elle aussi très empruntée.

L'objectif des travaux est donc de permettre de faire passer les véhicules ailleurs. Sauf qu'ailleurs, c'est devant la maison et l'entreprise de Yohan, bloqué avec ses camions : "heureusement que je suis salarié, parce que mon activité, elle, est en sommeille depuis un an", lâche-t-il, inquiet. Et pour cause, les nouveaux aménagements devraient, à terme, gonfler la circulation dans son quartier. C'est la raison pour laquelle il envisage, avec son épouse, de déménager : "Ca fait 23 ans qu'on est là, je pense qu'à terme on vendre, ou on nous fera vendre. Moi, je me fais une raison, Madame, beaucoup moins."

Une demande insistante de déviation

Carole, une voisine, ne veut pas bouger non plus, même si elle redoute une hausse des accidents : "Surtout que là, mon fils a eu un accident, avenue Albert Thomas.

"Oui, vivre là, ça devient dangereux." — Carole, une habitante

C'était midi, il partait au lycée et une voiture lui a coupé la route. On sort tout juste de l'hôpital. Donc, oui, vivre là, ça devient dangereux." Pour faire baisser drastiquement la circulation dans Albi, la solution serait, pour une bonne part des habitants, de dévier la RN 88 qui traverse aujourd'hui la ville. "Il faut que les élus locaux se mettent d'accord une bonne fois pour toute", tacle Jean-Claude.

En attendant, faute de consensus politique, la campagne de travaux menée par la Dir Sud-Ouest doit durer jusqu'au début de l'été 2023.