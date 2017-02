PHOTOS | Problèmes de chauffage dans une résidence de Crozon

10 degrés dans la nuit ! C'est beaucoup trop peu, et très inconfortable quand on habite un logement social qui en plus accuse déjà des problèmes d'isolation thermique. A Crozon, les habitants des "Ajoncs d'Or" ont été victimes d'un problème de chaufferie. Habitat 29 affirme que c'est réglé.

"Regardez, il y a du moisi en haut des murs... et au-dessus de la salle de bains, c'est terrible". Cet habitant de la résidence des Ajoncs d'Or, à Crozon, en a assez. Il a décidé de rassembler les témoignages de ses voisins pour faire bouger les choses et avoir les réponses à ses questions. Dans ces logements sociaux, le chauffage est selon eux complètement coupé entre 23h et 6h. Conséquence directe : la température tombe à 10 degrés dans certains appartements.

Cet habitant a collecté des lettres de ses voisins, pour appuyer leurs démarches © Radio France - Benjamin Bourgine

Les enfants ont les mains gelées le matin, c'est pas normal - Un habitant

Parmi les lettres et les témoignages recueillis, plusieurs parlent clairement de souci de chauffage. Certains expliquent qu'ils étaient obligés d'utiliser des chauffages d'appoint. De nombreuses relances ont été adressées à Habitat 29, mais dans l'ensemble, les habitants estiment que cela a pris trop de temps. Certains appartements souffrent vraiment de l'état général des locaux, et dans certaines familles, le problème se pose avec des enfants. "J'avais deux enfants à garder la semaine dernière, on n'a pas pu, ils ont été chez leurs grand-parents, le matin, ils ont les mains et les pieds gelés !"

Traces d'humidité, papier-peint qui se décolle : l'état général de ce logement n'est pas bon © Radio France - Benjamin Bourgine

Une réponse d'Habitat 29, le problème visiblement trouvé !

De son côté, Habitat 29, le bailleur social, se défend, il y a eu des passages de techniciens, et des mesures de températures. Et surtout, ce jeudi, visiblement, l'origine du problème a été identifiée : un problème de sonde extérieure, qui empêche le déclenchement du chauffage. Depuis cette réparation ce jeudi, la chaufferie semble avoir repris un fonctionnement normal, en tout cas, la nuit a été plus agréable.

Des volets qui tiennent avec des petites cuillères... système D © Radio France - Benjamin Bourgine