Procès de Nicolas Decayeux : "On veut la vérité", dit un ancien salarié de l'usine WN

Nicolas Decayeux doit être jugé ce jeudi 9 décembre après-midi devant le tribunal correctionnel d'Amiens. L'ancien patron de l'usine WN, ex-Whirlpool, comparaît pour abus de bien et détournement de fonds. Il devra aussi s'expliquer sur la faillite de l'entreprise : plus de 130 salariés se sont retrouvés sur le carreau. A quelques heures du procès, France Bleu Picardie s'est entretenu avec Christophe Beaugrand, ancien employé de WN.

France Bleu Picardie : Vous serez ce jeudi après-midi devant le tribunal d'Amiens, avec quelques uns de vos anciens collègues de Whirlpool : pourquoi vouloir être là à l'ouverture du procès de votre ancien patron Nicolas Decayeux ?

Christophe Beaugrand, ancien salarié de l'usine WN : C'est plutôt symbolique : l'idée c'est de marquer le coup, faire voir qu'on est toujours là. Et puis dire que les gens souffrent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la triplette. J'ai fait Whirlpool, WN et Ageco : trois plans de licenciements successifs en trois ans, donc j'en ai soupé de toutes les belles paroles. J'ai énormément de collègues en souffrance encore. Il y a des gens qui arrivent à rebondir assez rapidement, mais il y a des gens qui sont plus fragiles, qui se sentent complètement abandonnés. Et il y a quand même eu 11 millions d'euros dilapidés, dont 7 millions d'euros de Whirlpool, qui revenait de droit aux ouvriers [L'Etat et Whirlpool avaient mis environ 11 millions d'euros sur la table pour soutenir le projet WN, NDLR]. Ça fait presque un million de pertes par mois. Comment on a pu dilapider 11 millions d'euros en un an ? Où est passé l'argent ? On n'a jamais rien fait dans cette boutique.

France Bleu Picardie : On le rappelle, il y a à peu près de la quasi totalité de ces 11 millions d'euros ont été utilisés à bon escient. Mais visiblement il y a près de 180.000 euros, qui posent question pour des frais de représentation, des frais de voiture ou de logement pour les dirigeants.

Christophe Beaugrand : En tout cas, c'est 180.000 euros. Pour le reste, je voudrais voir vraiment le détail. Ensuite, quand on lance une société, il y a des gens qui ne se versent pas de salaire pendant des mois, voire des années. Là, on se verse 25.000 euros par mois [bruts, salaire estimé de Nicolas Decayeux à la tête de WN, NDLR]. 25.000, alors qu'il y a rien qui sort de la boutique.

Se réunir devant le tribunal c'est pour marquer le coup et dire que les gens souffrent

France Bleu Picardie : Ce sont plus de 130 salariés qui ont été laissés sur le carreau. Vous avez rencontré Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours à Amiens, avec certains de vos anciens collègues. Le chef de l'Etat vous a promis de vous accompagner, de ne pas vous laisser tomber : vous avez des nouvelles de l'Elysée ?

Christophe Beaugrand : A l'Elysée, non, mais par contre, oui, on est en contact régulièrement avec Pôle emploi, qui a une certaine pression vu le dossier brûlant. Mais ensuite les chiffres qu'on donne à monsieur Macron, c'est qu'il reste 40 personnes sans solution. Mais ça, c'est pas vrai. Si on a un CDD d'au moins six mois, même s'il n'est pas reconduit, on est dans les bons chiffres, les personnes qui ont une solution. Si on a une mission d'intérim de plus de six mois et qu'on n'est pas reconduit, on est dans les bons chiffres. Si on a une formation de 300 heures qualifiantes, on n'est pas dans les chiffres.

France Bleu Picardie : Donc finalement, ça veut dire que la précarité est encore là pour beaucoup. Vous, à titre personnel, vous en êtes vous aujourd'hui ?

Christophe Beaugrand : Je suis complètement perdu. C'est à dire que moi, aller en intérim, OK, mais maintenant, c'est des contrats à la semaine. Je ne sais pas de quoi va être fait demain. Ensuite, même si j'arrive à faire 18 mois, je vais réapprendre un travail, à connaître des collègues. Et puis ça va s'arrêter et pas être reconduit puisque maintenant, ce sont des contrats de 18 mois maximum. Donc, je vais subir ça comme un quatrième licenciement, ou presque. Chez les anciens de WN, la moyenne d'âge commence à grimper : à la fermeture de Whirlpool, c'était 48 ans. C'était il y a quatre ans, donc maintenant, la moyenne d'âge, c'est 52. Donc imaginez les gens qui ont 56 ans, pour qui tout s'arrête pour se relancer et trouver une formation. Mais une formation en quoi, quand on a connu que l'usine ?