Procès des attentats du 13-Novembre : "difficile de se retrouver face au terroriste" pour un Creusois rescapé

"Ca va être long, très long" : Sylvie, une habitante de Sainte-Feyre présente au stade de France le 13 novembre 2015, soupire à l'idée de suivre le procès des attentats qui débute mercredi 8 septembre et va durer neuf mois. Ce soir-là, les terroristes tuent 130 personnes et en blessent des centaines d'autres à Paris.

Pour Stéphane, difficile d'aller au procès et de se retrouver devant le dernier terroriste encore en vie, Salah Abdeslam. Ce Creusois préfère suivre la retransmission à distance depuis le Cantal où il s'est installé pour se reconstruire.

Stéphane fait partie des rescapés du concert d'Eagles Of Death Metal au Bataclan. Blessé par balle au genou, il peut marcher mais garde d'importantes séquelles qui l'empêchent de faire du sport. Depuis quelques jours, le simple fait d'allumer la radio ou la télévision le replonge en plein cauchemar. Repenser à cette nuit d'horreur l'empêche de dormir. Il s'est remis à prendre des anxiolytiques. L'issue du procès, probablement le 25 mai 2022, lui semble dans une éternité.

"Ca a été terrible même si on n'a pas vu de sang ni de mort"

Sylvie et Thierry non plus n'iront pas suivre le procès à Paris. Ce couple de Sainte-Feyre sort "terrorisé" de leur soirée au stade de France le 13 novembre. "On a entendu un gros boom, on ne savait pas ce qu'il se passait, on n'a rien vu de la deuxième mi-temps. A la fin du match j'ai fait un mùalaise, on était tétanisés, complètement hébétés, reprendre le métro a été une horreur", se souvient Sylvie.

Aujourd'hui, cette Creusoise estime qu'ils n'ont pas totalement tourné la page et encore moins oublié : "Ca a été terrible même si on n'a pas vu de sang ni de mort. Je ne me souviens pas de tout, mais ça a été un choc immense. On a été beaucoup entourés, il faut en parler, il faut se faire aider."

Avec le temps, la douleur s'atténue. En novembre 2016, le couple, passionné de foot, retourne au stade de France pour le match France-Allemagne : "Retourner à Paris : c'est ça qui nous a permis de rebondir."