Procès Morgan Keane dans le Lot : "le chasseur qui a tiré n'est pas le seul responsable", clame une proche

Une demi-journée par semaine sans chasse au niveau local, un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, une meilleure information des promeneurs : Bérengère Couillard, la secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, a présenté le 25 octobre le plan chasse du gouvernement. Des annonces très attendues, notamment par les proches de Morgan Keane, cet homme de 25 ans tué accidentellement par une balle de chasseur en décembre 2020 à Calvignac près de Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Le procès de l'auteur du tir mortel et du directeur de la battue est organisé le 17 novembre prochain.

ⓘ Publicité

Entretien avec Léa Jaillard, amie de Morgan, à l'initiative du collectif "Un jour, un chasseur" et de la pétition (122.000 signatures) à l'origine de la mission sénatoriale sur la sécurisation de la chasse .

Avez-vous la sensation après ces annonces que les choses avancent ?

Ça reste quand même très léger. Pour nous, ce n'est pas du tout satisfaisant dans le sens où d'abord on demandait une journée au niveau national, pas local. Il n'est pas normal que les promeneurs doivent se renseigner quand ils vont à un endroit. Et une demi journée au niveau local, ça veut dire qu'il faut une concertation, ça va prendre du temps et ça ne sera probablement pas un week-end. On craint que les chasseurs refusent de ne plus chasser le dimanche, comme nous le demandons.

Ce qui marque les esprits, c'est ce délit d'alcoolémie pour les chasseurs, comme pour les automobilistes, qui n'a jamais été instauré jusque là...

Oui c'est très bine, mais cela reste une évidence. Et contrairement à ce que disent les chasseurs, ça n'a rien de stigmatisant. On ne stigmatise pas tous les automobilistes quand on leur demande de pas boire au volant. Conduire en ayant bu est dangereux, de la même manière qu'avoir une arme quand on boit est dangereux. C'est une évidence.

Vous recensez avec votre collectif tous les témoignages d'incidents ou accidents de chasse. On a l'impression qu'il y en a beaucoup alors que l'Office français de la biodiversité dit que le nombre d'accidents de chasse recule depuis 20 ans. Y prête t-on plus attention en réalité ?

Ces chiffres sont difficiles à interpréter parce que les accidents recensés par l'OFB sont seulement ceux qui font l'objet d'une intervention de la gendarmerie. Donc cela reste très minoritaire. Les témoignages qu'on reçoit dans la plupart des cas, les gens ne portent pas plainte ou les gendarmes ne se déplacent pas. Ils sont pas pas recensés dans les statistiques de l'OFD. On veut montrer ce dont on parle pas parce que les gens ont peur de s'exprimer et que les gendarmes ne les écoutent pas non plus.

Les chiffres officiels sur les accidents de chasse ne prennent en compte que ceux où la gendarmerie est intervenue. C'est minoritaire.

Votre collectif est à l'origine d'une mission sénatoriale sur la sécurisation de la chasse qui vous a auditionnée il y a un an. A t-elle servi à quelque chose ?

Oui, cette mission a fait l'objet d'un rapport qui proposait notamment dont l'interdiction de l'alcool à la chasse et un certificat médical demandé chaque année pour le renouvellement du permis de chasser. Il y a quelques toutes petites avancées pour nous même si on n'a pas été écoutés sur nos mesures principales comme les deux jours sans chasse. On en parle, c'est l'essentiel. L'opinion prend conscience qu'il y a un problème.

Il y a ce procès le 17 novembre prochain à Cahors. L'auteur du tir qui a tué Morgan votre ami et le directeur de al battue seront jugés pour homicide involontaire. Qu'en attendez-vous ?

Nous attendons surtout une suspension à vie du permis de chasse et une interdiction à vie de détenir une arme parce que ça n'arrive jamais. Il est inacceptable qu'un chasseur qui a tué quelqu'un puisse continuer à détenir une arme plusieurs années ans après le drame. On attend aussi une indemnisation conséquente du frère de Morgan de la part de l'Etat. On s'est rendu compte qu'en général les victimes sont complètement ignorées par l'Etat, on ne prend pas en compte la spécificité de l'accident de chasse qui est quand même très violent et hyper traumatisant.

Ce qui est intéressant pour nous dans ce procès, c'est que le directeur de la battue est aussi jugé. Il y a une prise de conscience que ce n'est pas seulement le tireur qui est responsable. Il y a aussi tout un système derrière : le directeur de battue, l'État qui ne prend pas conscience de ces accidents depuis longtemps, et les tribunaux qui n'ont jamais lourdement sanctionné les chasseurs fautifs.