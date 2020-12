Procès Rambla à Toulouse : l'avocat général demande la réclusion criminelle à perpétuité et 22 ans de sûreté

Tout va très vite au procès de Jean-Baptiste Rambla devant la cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse. Le verdict pourrait être rendu ce soir. Jean-Baptiste Rambla, c'est l'enfant hyper médiatisé de l'affaire du pull-over rouge dans les années 70. Il a vu sa sœur de huit ans kidnappée sous ses yeux à Marseille. Le corps de l'enfant a été découvert une quinzaine de jours plus tard. Christian Ranucci, a été condamné puis guillotiné pour ce meurtre. Jean-Baptiste Rambla a aujourd'hui 53 ans et est poursuivi pour meurtre en récidive sur Cintia Lunimbu, une jeune Toulousaine de 21 ans, quartier Arnaud Bernard en 2017.

Après quatre jours d'audience, le président de la cour d'assises Michel Huyette énonce ce jeudi matin la seule et unique question à laquelle les six jurés vont devoir répondre : " Jean-Baptiste Rambla est-il coupable d'avoir à Toulouse le 21 juillet 2017 volontairement donné la mort à Cintia Lunimbu?".

" Jean-Baptiste Rambla a éludé sa part de responsabilité", le ministère public

Le ministère public a demandé une peine qu'il a qualifiée de "tout à fait spéciale", de "peine la plus sévère". Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans.

Pendant plus de deux heures David Sénat, l'avocat général a estimé que Jean-Baptiste Rambla a "éludé sa part de responsabilité propre dans cette affaire. Il a dit je suis responsable-coupable hier lors de l'audience mais il a adopté l'attitude du coupable et pas celle du responsable. Tournant autour de la responsabilité pénale, il a évoqué la démence. " Et David Sénat tranche sa robe rouge. "Jean-Baptise Rambla ne nous convainc pas."

Pas le monopole du malheur

Et l'avocat général poursuit "L'avenir est sombre. Nous avons avec ce meurtre à juger des faits simples et précis qui nous glacent d'effroi" en faisant allusion à la mort de Cintia qui a été égorgée, quasi décapitée. "Si peu de remords, si peu d’empathie. Vous êtes surtout plaint d’une médiatisation persécutrice. Vous avez besoin d’une reconnaissance professionnelle et sociale. Peut-être la recherchez vous à travers le statut que vous a donné cette affaire ?"

David Sénat qui insiste " Ce n'est pas parce que votre sœur a été assassinée que vous avez tué à deux reprises. Vous n'avez pas le monopole du malheur. Très nombreuses sont les personnes qui ont perdu un proche dans des circonstances criminelles et qui ne sont pas devenues des meurtriers."

L'affaire Ranucci n'est pas un alibi

Du côté des parties-civiles Maître Simon Cohen représente les parents de Cintia Lunimbu. Et il a démonté dans sa plaidoirie le statut de victime que s’est construit Jean-Baptiste Rambla. : "_Je ne pense pas que l'affaire Ranucci puisse être un alibi pour Jean-Baptiste Rambla ". L’avocat toulousain poursuit : "Cintia Lunimbu est morte dans des conditions particulièrement odieuse, presque décapitée."_

Mercredi Jean-Baptiste Rambla a reconnu à la barre avoir commis "un carnage". Pour Simon Cohen : "Cintia est morte de haine. Elle est morte dans la souffrance et sans comprendre". Et à la fin de sa démonstration Maître Cohen assène : "le monde de Rambla c'est celui de l'impunité" et il ajoute à destination de Jean-Baptiste Rambla : "Avant de faire ça vous n'avez pas pensé aux parents".