Processus de paix en Pays basque : Bake Bidea déverse du sable devant la sous-préfecture de Bayonne

Du sable déversée devant la sous-préfecture de Bayonne ce jeudi matin. Les "Artisans de la paix" de Bake Bidea veulent dénoncer la situation des prisonniers d'ETA qu'ils jugent bloquée. Une vingtaine de militants était donc devant l'administration, pelles à la main pour déverser physiquement du sable sur le parvis de la sous-préfecture, accrochant aussi des pancartes pour demander la libération de prisonniers d'ETA toujours incarcérés. "Ce sable symbolise le temps qui s'écoule, le temps qui presse et ce sablier qui nous amène dans cette situation dramatique et qu'il faut absolument retourner de toute urgence" explique Txetx Etcheverry, un des artisans de la paix.

Les artisans de la paix défileront dans les rues de Bayonne le 8 janvier prochain pour demander la libération des prisonniers d'ETA © Radio France - Anthony Michel

Un jour pas choisi au hasard, puisque il y a cinq ans, cinq militants dont Txetx Etcheverry étaient arrêtés à Louhossoa. Il s'agissait d'une opération anti-terroriste conjointe entre les polices françaises et espagnoles. Les militants eux affirmaient vouloir simplement neutraliser des armes d'ETA pour faire avancer le processus de paix. Un processus de paix que les "Artisans de la paix" estiment au point mort. "Cinq ans après, alors que beaucoup de pas ont été faits par un camp, l'absence de pas ou l'insuffisance totale de pas dans l'autre camp fait qu'on se retrouve à nouveau dans la même situation avec un risque de pourrissement de l'enlisement" explique Txetx Etcheverry, en pointant du doigt "l'attitude du parquet national antiterroriste qui depuis toutes ces années bloque toutes les décisions des juges qui vont dans le bon sens, de libérer, d'accorder des libérations conditionnelles à des prisonniers".

Actions de désobéissance civile en 2022

Les "Artisans de la paix" craignent un "dérapage irréversible" qui viendrait faire "déraper la situation", comme par exemple le décès d'un prisonnier durant son incarcération. C'est pour cette raison qu'ils appellent à une nouvelle étape de mobilisation. "Comme on n'arrive plus à se faire entendre et que la voie du dialogue n'est pas suffisante, on a décidé d'ouvrir un nouveau cycle d'actions fortes de désobéissance civile qui vont se multiplier au cours de l'année 2022." explique Txetx Etcheverry. Un nouveau cycle qui débutera dès la fin de la manifestation du 8 janvier prochain à Bayonne, journée de mobilisation annuelle de soutien aux prisonniers d'ETA.