Processus de paix en Pays basque : des conférences pour célébrer les 10 ans de la déclaration d'Aiete

Sur la scène de l'auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, les tables rondes se succèdent derrière la grande affiche rouge "Aiete 10 ans, enseignements et défis" ce samedi à Bayonne. Comme son nom l'indique, plusieurs organismes tels que Bake Bidea, le chemin vers la paix ou encore le Forum Social ont travaillé ensemble pour préparer une série de conférence pour commémorer les 10 ans de la conférence internationale d'Aiete qui avait précédé la fin de la lutte armée du groupe ETA.

Les élus du Pays basque ont partagé leur vision du processus de paix en Pays basque © Radio France - Anthony Michel

Jeudi et vendredi, les rencontres se déroulaient au Kursaal de Saint Sébastien. Ce samedi, plusieurs experts, universitaires et politiques ont pris la parole à la Cité des Arts de Bayonne . Dans un premier temps, ce sont les élus du territoire, comme le président de l'agglomération Pays basque Jean-René Etchegaray, ou encore le président du Département Jean-Jacques Lasserre ainsi que les députés et sénateurs et sénatrices qui ont partagé leur regard du processus de paix en Pays basque. S'en est suivi notamment une table ronde sur "Aiete 10 ans après: réalisations et défis à venir" autour deCaroline Guibet Lafaye ( Universitaire ) , Anaiz Funosas (Bake Bidea) et Agus Hernan ( Forum Social).

Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à ces tables rondes.