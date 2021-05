"Prodige de la République", un Mayennais mis à l'honneur par Marlène Schiappa

Ce jeudi 27 mai, la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa a récompensé les premiers "Prodiges de la République". Ces Françaises et Français âgé(e)s de moins de 30 ans se sont illustrés au cours des derniers mois pour leurs actions auprès des autres lors de la crise du Covid-19.

Pas moins de 20.000 candidatures ont été transmises aux services de l'Etat. Au final, 800 citoyens ont été sélectionnés à travers le pays pour être récompensés. En Mayenne, 20 dossiers ont été examinés par un jury composé notamment d'élus et piloté par le préfet du département et sept "prodiges" ont été désignés.

Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont membres d'associations ou sont engagés au sein des pompiers ou dans le milieu de la santé. Pour la cérémonie organisée à Paris, 13 lauréats ont été invités et une centaine d'autres ont pu assister à cet événement en visioconférence.

Yanis Oudir, 21 ans, faisait partie de ceux-là. Directeur départemental des opérations au sein de la protection civile, il n'a pas compté ses heures pendant la crise sanitaire. Très humble, il accueille cette mise en lumière avec du recul. "C'est une fierté de représenter ces bénévoles engagés depuis un an et demi voire plus. On a su surmonter des moments très marquants tous ensemble. Je ne regrette rien de ce qu'il s'est passé, j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de m'enrichir dans mes connaissances et mes compétences. On n'oubliera sûrement rien de tout cela."

Yanis et les six autres prodiges mayennais seront reçus le jeudi 3 juin en préfecture afin de se voir remettre un diplôme.