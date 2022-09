Produits de blanchiment dentaire : 60 Millions de consommateurs alerte sur "la foire aux fausses promesses"

Les produits de blanchiment dentaire, "c'est la foire aux fausses promesses", a alerté ce jeudi Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de 60 Millions de consommateurs, chez nos confrères de franceinfo. Le magazine révèle dans un hors-série que la composition de 12 produits de blanchiment des dents est problématique.

Certains produits mensongers ou surdosés

"La quasi-totalité des produits" analysés par 60 Millions de consommateurs "propose d'éliminer plus de 10 ans de taches, promettent des résultats qui tiennent longtemps". Or, leurs formulations contiennent un principe actif très faiblement dosé. "Donc il est impossible d'obtenir des résultats pareils", conclut Sophie Coisne. Certains produits proposent, "pour vendre plus cher et avoir l'air technologique", d'utiliser une gouttière et de la lumière bleue. Mais la lumière bleue est totalement inefficace,"plusieurs études scientifiques l'ont montré", rappelle-t-elle

L'émail, on n'en a qu'une fois, au début de la vie, et il faut le garder toute sa vie - 60 Millions de consommateurs

Quant à certains produits de blanchiment dentaire achetés sur Internet, ils contiennent des doses de peroxyde d’hydrogène ou de carbamide bien au-dessus des normes légales, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. "Si vous achetez ce produit sur Internet à l'étranger, vous risquez d'avoir des doses supérieures à 6%, et c'est vraiment très mauvais pour la dentition", prévient-elle. "Les produits fortement dosés ne peuvent être utilisés que par les dentistes", car il sont "trop abrasifs pour l'émail". Elle rappelle que l'émail "on n'en a qu'une fois, au début de la vie, et qu'il faut le garder toute la vie".

Certains conseils de grand-mère, "une catastrophe pour les dents"

Attention aux "conseils de grand-mère" que l'on peut trouver en nombre, notamment sur internet, prévient-elle : "Mélanger du bicarbonate de soude et de l'argile et se brosser les dents pour les rendre plus blanches, c'est une catastrophe pour les dents. Ce sont des particules trop grosses qui vont frotter trop fort sur l'émail. Il va s'affiner et la couleur jaune de la dent va apparaître définitivement."

Les dentifrices contenant des particules pour le blanchiment peuvent être utilisés mais "pas toute la semaine, uniquement deux fois par semaine", insiste Sophie Coisne.