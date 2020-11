Produits essentiels : le grand bazar dans les supermarchés d'Occitanie

Quels rayons vont fermer et quels rayons seront ouverts ce mercredi dans les supermarchés. Les patrons de grandes surfaces se posent toujours la question. Et à Albi, les chalands en profitent pour faire des emplettes qui ne seront plus autorisées demain.

C’est le grand bazar dans les rayons des supermarchés. Vêtements, vaisselle, livres, jouets, jardin… Il y a ceux qui resteront accessibles et ceux qui ne le resteront pas.

Le ministère de l'Économie a annoncé hier lundi 2 novembre que les grandes surfaces auraient l'autorisation de commercialiser des produits "non-essentiels" jusqu'à demain mercredi. Un décret qui va dresser la liste des produits de première nécessité sera publié ce mardi. Hier soir, les gérants de supermarchés et d’hypermarchés étaient donc encore dans le flou.

Rayon des livres bâché

Seule certitude, ils ne pourront pas tout vendre pour ne pas faire de concurrence aux petits commerces. Encore faut-il savoir quoi, demande Evelyne Perronnet. Elle est directrice de l’Intermarché du Séquestre, tout près d’Albi. "C'est complexe, on attend les directives du gouvernement. On a déjà bâché les livres vendredi. On n'a pas les informations exactes. On parle du textile : mais dans le textiles est-ce que je condamne aussi les chaussettes et les collants ? Ce n'est pas aussi simple que cela." Et la patronne du magasin regrette qu'on les oppose aux petits commerces aux dépens du géant du web. "Le client est aussi perdu. Les plateformes numériques vont bénéficier de tout cela. Parce que le client, quand il a envie du produit, c'est facile de commander sur Amazon ou d'autres sites."

Le rayon des livres a été bâché. © Radio France - SM

Et avant la disparition de certains produits, ce lundi, dans les rayons du Leclerc des Portes d’Albi, les clients faisaient le plein de tout ce qu’ils ne pourront plus acheter bientôt. Et notamment des jouets. Dans les caddies, il y a des poupées, des voitures et pas mal de Playmobil. Thierry et Evelyne jouent les Pères-Noël pour leurs deux petits-enfants. "On a déjà commencé il y a quelques jours, mais on complète. On était parti sur des livres. Mais on ne sait pas."

"On a un peu peur"

Une affluence à peine gênée par les salariés de l’hypermarché qui discutent des rayons qu’ils vont condamner ou pas. Alors Thierry poursuit : "C'est un peu normal par rapport aux petits commerçants qui galèrent. Pourquoi il y aurait tout ici. Et si je suis là tout de même... c'est qu'on a un peu peur. On aura peut-être pas un Noël normal."

Les rayons livres inaccessibles dans l'espace culturel. © Radio France - SM

Même état d’âme pour Dominique, qui a réussi à acheter deux gros romans malgré la fermeture des rayons livres de l’espace culturel. "C'est parce que je connaissais les titres. Je lis un livre par semaine. Plus pendant le confinement. Je fais comment ? Mais je trouve que les petits commerces devraient rester ouverts."

Les patrons de supermarchés estiment que les clients risquent en tout cas d’être totalement perdus.

Les rayons qui devraient être concernés par l’interdiction à partir de mercredi.