Professeur tué dans les Yvelines : des rassemblements à Belfort et Montbéliard ce dimanche

Des syndicats enseignants appellent au rassemblement ce dimanche à 15h à Belfort et Montbéliard en hommage au professeur victime de l'attaque terroriste dans les Yvelines, et pour défendre la liberté d'expression.

Les réactions se multiplient au lendemain de l'attentat terroriste qui a coûté la vie vendredi soir à Samuel Paty, professeur d'histoire au collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Alors qu'un hommage national sera organisé mercredi, plusieurs appels au rassemblement ont été lancés pour ce dimanche 18 octobre dans le Nord Franche-Comté, avec port du masque et respect des gestes barrière.

Belfort, Montbéliard, Audincourt

Les syndicats enseignants du Territoire de Belfort appellent à un rassemblement unitaire ce dimanche 18 octobre, à 15h à Belfort, Place de la République

Même chose à Montbéliard à 15h à Montbéliard devant le Lycée des Huisselets.

Le maire PS d'Audincourt Martial Bourquin invite les habitants à se rassembler en silence à 11h ce dimanche devant la mairie d'Audincourt.

Nous demandons que chacun s'abstienne de toute instrumentalisation politique. Nous refuserons toute stigmatisation des musulmans (syndicats enseignants)

"Nous demandons que tout le soutien nécessaire soit apporté aux personnels et au service public d’éducation. Nous demandons que chacun s'abstienne de toute instrumentalisation politique. Nous refuserons toute stigmatisation des musulmans. Nous ne lâcherons rien sur la nécessité d'apporter partout, pour tous, l'instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement", expliquent les syndicats FSU, UNSA Education, Sgen-CFDT, FO et CGT Educ'action dans un communiqué commun.

Réaction des autorités religieuses

"Nous condamnons fermement cet acte ignoble et terrible. Nos pensées vont vers la famille, les proches et les enseignants de ce collège. Notre solidarité est totale", avait tweeté dès vendredi soir la Grande Mosquée de Belfort, gérée par Ali Sahab président de l'Association des musulmans de Territoire de Belfort.

"Tous ensemble, croyants de toutes religions ou non-croyants, il est urgent de nous rassembler au service de cette éducation à la fraternité qui appartenait à la vocation ce professeur, nous invitons toutes les paroisses du diocèse à prier à cette intention lors des messes de ce dimanche", indique de son côté Mgr Dominique Blanchet, évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard.

Nombreuses réactions politiques

Jean-Pierre Chevènement, ancien maire de Belfort et ancien ministre : "La France comporte aujourd'hui des mouvances d'origines diverses qui ne se fondent plus dans le creuset national. Il ne faut pas baisser les bras et abandonner ce combat d'intégration républicaine (...) S'il s'agit d'enseigner la liberté d'expression, on doit pouvoir prendre tous les exemples. Cela peut être en effet les caricatures de Mahomet, à condition qu'elles soient bien expliquées."

Marie-Guite Dufay, présidente de Région : "Un symbole de la République a été cruellement attaqué. Mes pensées émues vont à la famille de ce professeur, à ses élèves, à ses collègues et plus largement à toute la communauté éducative. Ensemble il nous faut protéger nos concitoyens de toute forme de fondamentalisme".

Christophe Grudler, député européen : "L’ombre ne triomphera pas de la lumière. La Nation unie et ses valeurs fondatrices sont un rempart infranchissable face à l’ignominie. Face à la barbarie, je veux rappeler mon soutien total aux enseignants, qui par leur travail dévoué, forment les citoyens de demain".

Bastien Faudot, Gauche républicaine et socialiste : "Face aux obscurantismes, au fascisme islamiste, aux régressions de tout poil, nos professeurs sont en première ligne du combat. Nous ne pouvons pas laisser seuls nos professeurs face aux violences quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Le déni n’a que trop duré. Chaque parent d’élève, chaque citoyen, doit être un fantassin de la liberté à leurs côtés".

