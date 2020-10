Professeur tué dans les Yvelines : les hommages dans le Nord-Pas-de-Calais

La ville de Douai rend hommage ce samedi au professeur d'histoire décapité vendredi après midi non loin de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le syndicat enseignant SNES FSU organise plusieurs rassemblements dimanche dans le Nord et le Pas-de-Calais.

La région Nord-Pas-de-Calais se mobilise après l'assassinat terroriste d'un enseignant d'histoire-géographie vendredi à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

La ville de Douai organise une cérémonie samedi à 17h. Des fleurs seront déposées rue de Conflans Sainte-Honorine en présence de Jacques Destouches, sous-préfet de Douai, Alain Bruneel, député du Nord, Patrick Kanner et Martine Filleul, sénateurs et Frédéric Chéreau, maire de Douai. Une minute de silence sera observée devant l'école Ferdinand Buisson. La ville nordiste se sent particulièrement proche de la commune des Yvelines, explique la mairie, car Douai est la deuxième ville batelière de France après Conflans-Sainte-Honorine. Les plaisanciers douaisiens qui naviguent sur des péniches connaissent donc bien la commune où s'est déroulé l'attentat.

La maire de Lille Martine Aubry exprime quant à elle son "immense émotion". Les drapeaux de la ville sont en berne.

Plusieurs rassemblements de profs dimanche

Dimanche après-midi, le SNES-FSU appelle à plusieurs rassemblements à 15h partout en France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des hommages sont prévus à Boulogne, Dunkerque, Lille et Cambrai. Le syndicat d'enseignants, majoritaire dans les collèges et les lycées, veut ainsi rappeler son "attachement indéfectible à la liberté d'expression", qui "ne doit pas céder devant le terrorisme".