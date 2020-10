Professeur tué dans les Yvelines : un rassemblement organisé ce dimanche à Nantes

"En hommage à notre collègue Samuel Paty victime d'un crime abject parce qu'il exerçait son métier, la FSU 44 appelle à un rassemblement", écrit sobrement, Céline Sierra, la co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU 44. Au lendemain de la décapitation d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, un appel à la mobilisation est lancé, ce dimanche à 15 heures devant la préfecture des Pays de la Loire, à Nantes.

"L'horreur absolue, il n'y a pas d'autre mot"

Comme à Nantes, de nombreuses manifestations ont été organisées, ce samedi, et les rassemblements seront encore multiples, ce dimanche dans toute la France. "On n'y croit toujours pas et on a du mal à se projeter sur le fait qu'un collègue se fasse assassiner à cause d'un cours d'histoire, confie Bernard Valin, membre du syndicat FSU en Loire Atlantique, également professeur d'histoire dans un collège de Saint-Sébastien-sur-Loire. En arriver là, c'est l'horreur absolue, il n'y a pas d'autre mot. On a franchi un cap dans la violence, on a franchi un cap dans la bêtise humaine et on a franchi un cap dans le fait où nous enseignants, _on est maintenant confrontés à des gens capables de tuer un membre de l'éducation nationale parce-que ce qu'il propose en classe ne lui convient pas_. On va avoir une pression énorme."

Au lendemain du meurtre de cet enseignant, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), de nombreuses personnalités politiques de Loire-Atlantique et de Vendée leur effroi et leur soutien à l'égard du corps enseignant. L'agresseur présumé, a lui été tué par la police, dans la ville voisine d'Eragny (Val-d'Oise). Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'affaire. Ce samedi, le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, a indiqué que neuf personnes sont en garde à vue dans le cadre de cette enquête ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".