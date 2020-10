Professeur tué : un hommage organisé ce dimanche après-midi à Tours

L'émotion ne retombe pas après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne vendredi 16 octobre 2020. Les syndicats d'enseignants organisent un rassemblement ce dimanche à 15h place Jean-Jaurès à Tours, comme partout en France, pour lui rendre hommage.

Dans un communiqué, le SNUipp-FSU 37 écrit : "Cet enseignant a été tué pour avoir exercé son métier, en cours d'enseignement moral et civique destiné à échanger et débattre afin d'éveiller l'esprit critique des élèves : il a exposé dans ce contexte les caricatures de Mahomet, cours qu'il faisait depuis des années, dans le respect des croyances des uns et des autres, et de la laïcité.

C'est toute la communauté éducative, personnels mais aussi familles et élèves, qui est profondément atteinte et endeuillée, et au-delà l'ensemble de la société. L’assassinat lâche et abject d’un enseignant porte aussi attaque à des principes fondamentaux de la république comme la liberté d’expression, la liberté de conscience, la laïcité."

Une petite trentaine de personnes s'était déjà rassemblée ce samedi en hommage au professeur âgé de 47 ans.