"On profite de la dernière journée" la ruée des lillois dans les commerces "non-essentiels" avant la fermeture

"C'est peut être un sentiment d'urgence, je me suis jetée dans le magasin de déco pour acheter une lampe et des petits bols, je me suis dit que c'était le moment ou jamais" s'esclaffe Frédérique, un sac en plastique à la main. Comme elle, beaucoup de lillois ont profité de cette dernière journée pour faire des magasins de décoration ou d'ameublement. Se sentir bien chez soi est devenu une priorité.

Etre bien chez soi c'est une chose, être bien dans ses baskets une autre : "On profite de la dernière journée, j'avais besoin d'un jean blanc ! " argue Sabine, elle fait la queue devant une boutique du centre-ville. D'autres viennent faire le plein de produits de beauté près de la Grand-Place : "je fais le plein de masques pour le visage et me faire conseiller une dernière fois aussi avant de devoir commander sur internet" explique Léa, étudiante en école de commerce.

troisième confinement en un an

Les Lillois commencent à être entraînés à l'exercice du confinement, c'est le troisième en un an. Cette fois les librairies et les disquaires resteront ouverts, ce qui réjouit Danielle "je viendrai faire le réassort régulièrement", la lecture comme échappatoire. Pour Julien, c'est plutôt la peinture "je n'ai plus de pinceau chez moi alors je suis venu vite en chercher avant que ça ferme. Je vais être cloîtré chez moi, si je ne peux pas peindre ça ne va pas être possible".

Globalement résignés, les lillois espèrent que ce confinement hybride sera le dernier, pour enfin retrouver un peu de liberté.