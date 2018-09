La Baule, France

A l'hôpital de Saint Nazaire, Aurélie et Laurence, sont les deux infirmières coordinatrices des dons d'organes et de tissus. Dès qu'un décès survient, les deux jeunes femmes prennent en charge les proches d'un donneur potentiel; et très souvent, elles se rendent compte que dans la famille, le sujet n'a pas été abordé. D'où leur idée de sensibiliser le plus grand nombre via leur association Spero qui signifie espoir en latin. Les deux infirmières se rendent régulièrement dans des entreprises, des établissements scolaires. Et depuis l'année dernière, avec d'autres soignants, des greffés et des familles de donneurs, elles participent au triathlon de la Baule.

Ca reste un sujet compliqué puisque parler du don d'organes, c'est parler de la mort. Mais il y a de gros besoins en France. Plus de 22 000 personnes sont en attente de greffe et leur nombre augmente chaque année. Tous les ans, près de 600 personnes décèdent faute d'avoir pu obtenir une greffe. Il faut à tout prix que ce chiffre diminue". Laurence Louvel, infirmière coordinatrice à l'hôpital de Saint-Nazaire.

Plusieurs greffés participent au triathlon

Pour la cause, Aurélie s'est mise à courir et s'entraîne depuis un an pour le triathlon. Des greffés participent également à l'épreuve comme cet octogénaire, greffé cardiaque, qui fera le relais à vélo. Des soignants, des pompiers, des triathlètes ainsi que les petits- enfants d'une donneuse sont également mobilisés. Au total, ils seront une quarantaine au départ des différentes courses. Le commentateur sportif, Pierre Ménès, doublement greffé des reins et du foie, qui parraine l'opération, sera à leurs côtés samedi à la Baule.

Le commentateur sportif Pierre Ménès, greffé des reins et du foie, parraine l'opération -

22 000 personnes en attente de greffe

Selon les deux infirmières, environ 6 000 greffes sont réalisées chaque année et plus de 22 000 personnes sont en attente de greffe en France . Leur nombre ne cesse d'augmenter en raison du vieillissement de la population. Elles rappellent que le don est anonyme et qu'il est important de connaître la position de ses proches . La loi stipule que l'on est tous donneurs sauf si on s'y est opposé de son vivant. Mais les personnels soignants ne vont jamais forcer une famille si elle s'oppose au don.

En 2016 à Saint-Nazaire, des prélèvements d'organes ont été réalisés sur 16 personnes décédées.