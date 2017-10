Profond malaise des aides-soignantes de l'EHPAD Saint-François à Annecy

Une quinzaine d'aides-soignantes de l'EHPAD Saint-François d'Annecy a débrayé une heure ce mardi matin pour dénoncer "la maltraitance" que ces agents hospitaliers font subir aux résidents faute de temps à leur consacrer.

Dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, situé à côté de l'évêché d'Annecy, et géré par le CHANGE, le centre hospitalier Annecy genevois, vivent dans deux ailes séparées quatre vingt résidents et vingt prêtres. Au quotidien, 10 aides-soignantes veillent sur eux et leur apportent les soins quotidiens, d'hygiène et médicaux, et leur font prendre leur repas.

"On ne les nourrit pas, on les gave faute de temps"

Ce mardi matin, jour de mobilisation nationale des fonctionnaires, ces aides-soignantes sortent pour la première fois de leur silence. "Nous travaillons à la chaîne, nous n'avons pas le temps de parler à nos résidents. Ils se plaignent de manger froid par exemple; résultat: ils ne mangent pas ou peu, ils sont malnutris".

"On n'a plus le temps d'être humain; on n'ose plus se regarder dans le miroir" Copier

A cette souffrance exprimée par son personnel, la direction du centre hospitalier Annecy genevois qui gère l'EHPAD Saint-François, répond par des chiffres. Les effectifs sont conformes au ratio validé par les financeurs indique le directeur de la communication, "dans d'autres structures, au lieu d'une aide soignante pour dix, cela peut même atteindre une pour dix-sept."