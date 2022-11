Projection des premiers épisodes de la série musicale Reusss tournée à Montpellier et Sète

Ce lundi soir aura lieu en avant première la projection des premiers épisodes d'une série comédie musicale tournée à Sète et à Montpellier. " Reuss" sera projetée à la médiathèque Emile Zola de Montpellier qui a servi de décor au tournage l'an dernier.

ⓘ Publicité

Les quatre premiers épisodes seront projetés à partir de 19 heures. Inscription obligatoire sur le site d'Occitnanie films

22 chansons on été spécialement écrites pour cette série par Proof, Rebeccas Delannet et le rappeur sétois Demi Portion.

Cette série, c'est l'histoire de trois copines qui vont enquêter sur l'agression du frère de l'un d'elle. Les trois comédiennes Inès Ouchaaou, comédienne originaire de Montpellier qui a d'ailleurs suivi une formation théâtrale à Montpellier, à la Compagnie maritime, Charlie Loiselier et Assa Sylla ont toutes trois obtenu le prix d'interprétation féminine au Festival Séries Mania 2022.

La série a été réalisée par Mohamed Chabane et Théo Jourdain, écrite par Jérôme Larcher et Catherine Régula et produite par Lizland Films pour France TV Slash. Les chorégraphies ont été créées par Cathy Etmatchoua (Compagnie Melixart).

"Reuss" sera aussi disponible en ligne à partir du 8 décembre sur la plateforme france.tvslash.

Cette série a reçu le soutien de la Région Occitanie en partenariat avec le CNC et un accompagnement de la commission du film Occitanie (Accueil des tournages / Occitanie films, Gindou cinéma, Ciné 32), du bureau d'accueil des tournages de Montpellier et de la Ville de Sète.