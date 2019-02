Projet bords de Vienne : nouvelle phase de travaux à Châtellerault

Faire de la Vienne, la colonne vertébrale de la ville de Châtellerault, en faire un lieu de balade et de vie, c'est l'objet du projet Bords de Vienne initié en 2016 par la municipalité. Nouvelle phase dans l'aménagement des quais lundi prochain, avec des travaux place Notre Dame, jusuqu'en juin.

Châtellerault, France

Aménager les quais de Vienne à Châtellerault, c'est l'objectif du projet Bords de Vienne lancé en 2016 à Châtellerault. L'envie, à terme, c'est de proposer des cheminements doux et de nouveaux espaces de vie aux habitants et riverains le long de la rivière. Après la place du château, le chantier aborde à partir de lundi, la place Notre-Dame. Nouvelle phase de travaux jusqu'en juin 2019 avec des modifications de stationnement et de circulation dans le quartier.

Se balader et vivre en bords de Vienne

En novembre 2018 , la place du Château a amorcé sa métamorphose : le parking est reconfiguré sous la forme d’un plateau végétalisé dominant la rivière. La place sera de nouveau accessible en avril. Dès le 18 février, le chantier se poursuivra place Notre Dame et modifiera temporairement la circulation et le stationnement.

Modifications de circulation et de stationnement

► Jusqu'au vendredi 1er mars

• stationnement interdit sur le parking Notre-Dame

• circulation et stationnement interdits sur une partie de la rue Saint-Romain avec maintien d'un cheminement piéton

• inversion du sens de circulation de la rue Saint-Romain pour permettre la jonction avec la rue Roffay des Pallus

• rue Roffay des Pallus ouverte à la circulation

► du lundi 4 mars à fin mai/début juin

• stationnement interdit sur le parking Notre-Dame

• neutralisation du stationnement au droit de la place Notre-Dame, marquage de la chaussée provisoire 1

• circulation et stationnement interdits sur une partie de la rue Saint-Romain avec maintien d'un cheminement piéton

• inversion du sens de circulation de la rue Saint-Romain pour permettre la jonction avec la rue Roffay des Pallus

• rue Roffay des Pallus ouverte à la circulation

Par ailleurs, pour la collecte des déchets, un point d'apport volontaire est prévu sur le quai au droit de la place Notre-Dame, à l'angle du mur refait de la résidence Saint-Romain. Enfin, pour ceux qui veulent s'informer en temps et en heure sur l'avancée du chantier, l'application « COLAS et Moi » est à télécharger sur le site colasetmoi.fr précise la municipalité de Châtellerault dans son communiqué