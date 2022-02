Projet d'autoroute Poitiers-Limoges : le cas de Berneuil, village de Haute-Vienne traversé par la RN147

A Berneuil, 450 habitants, le contournement de la ville par une deux fois deux voies ou par une autoroute, "on en entend parler depuis quarante ans", sourit Jean-Michel Dackow, le premier adjoint de la ville. Il faut dire que la route nationale 147, c'est l'artère centrale. La nationale traverse ce petit village de part en part sans aucun feu rouge. Alors depuis que le projet d'autoroute a été remis sur la table, le petit village se remet à y croire. Une concertation publique avec de nombreux débats à lieu sur le sujet en ce moment jusqu'à la mi-mars.

La maire Eliane Boyer et son adjoint Jean-Michel Dackow face à la RN147. © Radio France - TV

Gaylord l'emprunte tous les jours. Sa maison se situe sur la RN147 et lui travaille au CHU de Limoges. "Si on avait une autoroute, je pourrais gagner 10-15 minutes par trajet. C'est une bonne chose." Plus que le gain de temps, c'est surtout la fin du flux continu de voitures et de camions que souhaite cet habitant. "La nuit, je dors avec des boules Quies pour ne pas entendre les camions, c'est difficile à vivre alors que nous avons un magnifique territoire au bout."

"On est les oubliés des projets"

Comme Gaylord, la maire de Berneuil, Eliane Boyer demande un contournement d'urgence de son village. "Nous devons refaire notre voierie tous les ans avec le passage des camions., cela a un impact sur notre budget. Regardez les murs des maisons, tout est noir par la pollution. Je vous mets au défi de faire un discours devant le monument aux morts, personne ne vous entendra", soupire la maire de Berneuil.

Pour autant, aujourd'hui sur les deux projets qui sont proposés, aucun ne convient aux habitants et à la mairie de Berneuil. "L'autoroute payante ne va rien changer", note Eliane Boyer. "Les camions vont continuer à passer par ici". Jean-Noël l'épicier du village confirme les propos de la mère : "C'est un territoire pauvre le nord de la Haute-Vienne, personne ne va mettre 10-15 euros dans un péage." L'État estime que 43 à 47% des automobilistes et 28 à 30% des conducteurs de poids lourds utiliseraient toujours l'axe actuel.

La RN147 est l'une des routes les plus dangereuses de France. © Radio France - TV

L'autre projet, celui de voies rapides gratuites (voir infographie ci-dessous), ne satisfait pas non plus la maire pour la simple et bonne raison qu'il ne contourne pas le village. "On est les oubliés des projets d'autoroute" lance Eliane Boyer.

En finir avec la RN147

La problématique reste donc entière mais "il y a urgence", rappelle Jean-Michel Dackow, le premier adjoint. "Le nord du département est un endroit sinistré. Economiquement, ça peut réduire la fracture avec les autres agglomérations." Mais le point majeur pour tout le monde reste la dangerosité de la RN147, l’une des plus dangereuses de France. "Juste après Berneuil, il y a de nombreux virages près d'une rivière. Les accidents graves, c'est presque chaque année. Il faut en finir d'urgence."